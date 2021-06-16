В Беларуси дорожают хлеб и детское питание

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия согласовано в Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Это сделано "в целях обеспечения насыщения рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства (ввоза) и (или) реализации", говорится в сообщении. Юрлица и ИП, которые занимаются производством детского питания или его распространением в Беларуси, разрешено поднять цены не выше, чем на четыре процента по сравнению с ценами на 28 февраля 2021 года.

Также вырастут в Беларуси и цены на хлеб и хлебобулочные изделия "в целях недопущения убыточности производства".

"Согласовано повышение цен на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство и (или) реализацию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4,9 процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что повышение цен может произойти до 30 июня.

На что МАРТ регулирует цены

Под пристальным вниманием властей в Беларуси увеличенный перечень социально значимых для белорусов товаров, цены на них будут менять определенным образом.

В профильном ведомстве решение мотивировали "продолжающимся ростом цен на продовольствие в мире" и, как следствие, ускорение годового прироста потребительских цен в республике.

МАРТ ввел регулирование цен на следующие продукты питания:

крупу перловую,

субпродукты мясные пищевые,

колбасу полукопченую, варено-копченую,

говядину тушеную консервированную,

свинину тушеную консервированную,

рыбу живую,

рыбу мороженую (филе и разделанную),

маргарин,

чеснок,

перец сладкий,

кофе растворимый,

чай черный,

соль поваренную пищевую.

Ранее в феврале белорусское правительство решило, что с 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать шаг в 0,2% в месяц. В перечень вошли 62 позиции товаров и около полусотни лекарственных препаратов.

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