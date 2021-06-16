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В Беларуси дорожают хлеб и детское питание
16.06.2021 13:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия согласовано в Беларуси, сообщили в пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Это сделано "в целях обеспечения насыщения рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства (ввоза) и (или) реализации", говорится в сообщении. Юрлица и ИП, которые занимаются производством детского питания или его распространением в Беларуси, разрешено поднять цены не выше, чем на четыре процента по сравнению с ценами на 28 февраля 2021 года.
Также вырастут в Беларуси и цены на хлеб и хлебобулочные изделия "в целях недопущения убыточности производства".
"Согласовано повышение цен на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство и (или) реализацию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4,9 процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года", - сообщили в пресс-службе.
Также уточняется, что повышение цен может произойти до 30 июня.
На что МАРТ регулирует цены
Под
В профильном ведомстве решение мотивировали "продолжающимся ростом цен на продовольствие в мире" и, как следствие, ускорение годового прироста потребительских цен в республике.
МАРТ ввел регулирование цен на следующие продукты питания:
Ранее в феврале белорусское правительство решило, что с 1 марта изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать шаг в 0,2% в месяц. В перечень вошли 62 позиции товаров и около полусотни лекарственных препаратов.
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут поднять цены до 30 июня, рост не должен превышать пяти процентов.
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