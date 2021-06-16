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Мировое производство пластика снизилось впервые за 12 лет
16.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Мировое производство пластика снизилось впервые за 12 лет. В 2020-м оно сократилось на 0,3 % до 367 млн тонн пластика из-за пандемии и связанных с ней санитарных ограничений. По словам экспертов, такой скачок вниз в пластиковой сфере случился всего третий раз после окончания Второй мировой войны. В 2020 рост выработки пластика был зафиксирован только в Китае и составил 1 % от объема, производимого в Поднебесной.
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Мировое производство пластика снизилось впервые за 12 лет. В 2020-м оно сократилось на 0,3 % до 367 млн тонн пластика из-за пандемии и связанных с ней санитарных...
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