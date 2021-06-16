Нефтяная цена побила двухлетний рекорд

Источник материала: БT

Котировки на сорт Brent накануне на торговой площадке Лондонской биржи подобрались к отметке в 74 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на сорт WTI также выросли, преодолев отметку в 71,5 доллара за баррель. Эксперты связывают рост цен на нефть с успехами в вакцинации населения и снятием ограничений на путешествия. Оба фактора повышают оптимизм мировой экономики и стимулируют спрос на топливо. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что этим летом нефтяные цены способны взять планку в 80 долларов за бочку.

Читайте также:



