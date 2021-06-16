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Нефтяная цена побила двухлетний рекорд

16.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Котировки на сорт Brent накануне на торговой площадке Лондонской биржи подобрались к отметке в 74 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на сорт WTI также выросли, преодолев отметку в 71,5 доллара за баррель. Эксперты связывают рост цен на нефть с успехами в вакцинации населения и снятием ограничений на путешествия. Оба фактора повышают оптимизм мировой экономики и стимулируют спрос на топливо. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что этим летом нефтяные цены способны взять планку в 80 долларов за бочку. 


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Котировки на сорт Brent накануне на торговой площадке Лондонской биржи подобрались к отметке в 74 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на сорт WTI также выросли,...
 
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