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МАЗ снова занял четвертое место по продажам грузовиков в Россию
16.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Компания заняла четвертое место, обойдя по поставкам на российский рынок Mercedes-Benz, КамАЗ, Scania и ГАЗ распределили между собой лидерские места. Спрос на автомобили МАЗ в мае со стороны россиян вырос на 96 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за месяц было продано 408 машин.
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Компания заняла четвертое место, обойдя по поставкам на российский рынок Mercedes-Benz, КамАЗ, Scania и ГАЗ распределили между собой лидерские места. Спрос на автомобили МАЗ...
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