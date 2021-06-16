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О покупке недвижимости или акций за рубежом необходимо сообщить в Нацбанк

16.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

О покупке недвижимости или акций за рубежом необходимо сообщить в Нацбанк путем регистрации валютных операций на онлайн-ресурсе. Через специальный веб-портал регулятор будет следить за валютными договорами компаний и физлиц с нерезидентами. В список регистрируемых белорусами сделок за рубежом попали покупка и продажа недвижимости, ценных бумаг компаний, размещение вкладов в иностранных банках, получение кредитов и выдача денег в долг, внесение долей в компанию, доверительное управление средствами, а также экспорт и импорт. Регистрации подлежат валютные договоры, сумма которых превышает 2 000 базовых величин для физических лиц и 4 000 базовых для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.


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О покупке недвижимости или акций за рубежом необходимо сообщить в Нацбанк путем регистрации валютных операций на онлайн-ресурсе. Через специальный веб-портал...
 
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