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О покупке недвижимости или акций за рубежом необходимо сообщить в Нацбанк
16.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
О покупке недвижимости или акций за рубежом необходимо сообщить в Нацбанк путем регистрации валютных операций на онлайн-ресурсе. Через специальный веб-портал регулятор будет следить за валютными договорами компаний и физлиц с нерезидентами. В список регистрируемых белорусами сделок за рубежом попали покупка и продажа недвижимости, ценных бумаг компаний, размещение вкладов в иностранных банках, получение кредитов и выдача денег в долг, внесение долей в компанию, доверительное управление средствами, а также экспорт и импорт. Регистрации подлежат валютные договоры, сумма которых превышает 2 000 базовых величин для физических лиц и 4 000 базовых для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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О покупке недвижимости или акций за рубежом необходимо сообщить в Нацбанк путем регистрации валютных операций на онлайн-ресурсе. Через специальный веб-портал...
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