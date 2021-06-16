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Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам на торгах в среду
16.06.2021 14:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль пошли в рост по итогам торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро стал дороже на 0,29%, доллар США - на 0,35%, российский рубль прибавил в цене 0,15%.
По итогам торгов 16 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
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Больше других валют по итогам торгов в середине недели подорожал доллар США, который прибавил в цене 0,35%.
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