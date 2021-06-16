Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам на торгах в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Евро, доллар США и российский рубль пошли в рост по итогам торгов в среду, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро стал дороже на 0,29%, доллар США - на 0,35%, российский рубль прибавил в цене 0,15%.

По итогам торгов 16 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,03 белорусского рубля

1 доллар США – 2,50 рубля

100 российских рублей – 3,47 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

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