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В Беларуси снова повышаются цены

16.06.2021 15:05 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия согласовано в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного регулирования и торговли.

Юрлица и ИП, которые производят детское питание, имеют право поднять цены до 30 июня. Повышение не должно превысить 4% от стоимости данных продуктов по состоянию на 28 февраля этого года.

Цены повышаются «в целях обеспечения насыщения рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства (ввоза) и (или) реализации».

Также вырастут в Беларуси и цены на хлеб и хлебобулочные изделия «в целях недопущения убыточности производства».

«Согласовано повышение цен на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство и (или) реализацию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4,9 процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в мае в годовом выражении цены на продукты повысились на 8,9%, на непродовольственные товары – на 10,6%, а на услуги – на 8,7%. Евразийский банк развития прогнозирует в Беларуси сохранение инфляции на уровне выше 9% в ближайшие месяцы.

 
 
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Повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия согласовано в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного регулирования и торговли.
 
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