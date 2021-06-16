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В Беларуси снова повышаются цены
16.06.2021 15:05 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия согласовано в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного регулирования и торговли.
Юрлица и ИП, которые производят детское питание, имеют право поднять цены до 30 июня. Повышение не должно превысить 4% от стоимости данных продуктов по состоянию на 28 февраля этого года.
Цены повышаются «в целях обеспечения насыщения рынка детского питания, а также недопущения убыточности его производства (ввоза) и (или) реализации».
Также вырастут в Беларуси и цены на хлеб и хлебобулочные изделия «в целях недопущения убыточности производства».
«Согласовано повышение цен на весь ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим его производство и (или) реализацию на внутренний рынок, в размере, не превышающем 4,9 процента по отношению к ценам на 28 февраля 2021 года», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в мае в годовом выражении цены на продукты
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Повышение цен на детское питание, хлеб и хлебобулочные изделия согласовано в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного регулирования и торговли.
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