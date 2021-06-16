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Власти отчитались о росте ВВП
16.06.2021 17:25 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Согласно данным официальной статистики, экономика Беларуси растет, несмотря на не самые оптимистичные прогнозы со стороны независимых экспертов и международных институтов.
Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае вырос на 3,1%, сообщает Национальный статистический комитет. Темпы роста ВВП ускорились: по итогам четырех месяцев он увеличился на 2,5%.
В текущих ценах ВВП за пять месяцев достиг 63,6 млрд рублей. Индекс-дефлятор по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,6%.
Темпы роста ВВП пока значительно превышают показатель, заложенный в прогнозе социально-экономического развития по итогам года. Напомним, валовой внутренний продукт должен вырасти на 1,8%.
Напомним, что в Министерстве экономики
А вот международные финансовые институты
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Согласно данным официальной статистики, экономика Беларуси растет, несмотря на не самые оптимистичные прогнозы со стороны независимых экспертов и международных...
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