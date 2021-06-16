Власти отчитались о росте ВВП

Согласно данным официальной статистики, экономика Беларуси растет, несмотря на не самые оптимистичные прогнозы со стороны независимых экспертов и международных институтов.

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-мае вырос на 3,1%, сообщает Национальный статистический комитет. Темпы роста ВВП ускорились: по итогам четырех месяцев он увеличился на 2,5%.

В текущих ценах ВВП за пять месяцев достиг 63,6 млрд рублей. Индекс-дефлятор по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 113,6%.

Темпы роста ВВП пока значительно превышают показатель, заложенный в прогнозе социально-экономического развития по итогам года. Напомним, валовой внутренний продукт должен вырасти на 1,8%.

Напомним, что в Министерстве экономики полагают , что ВВП Беларуси в первом полугодии может вырасти на 1,8%.