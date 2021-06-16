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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Р. Головченко: Стратегия развития нового деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября Стратегия развития нового деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября. Это отметил премьер-министр, посещая предприятие "Ивацевичдрев". В целом,...

Стратегия развития нового деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября. Это отметил премьер-министр, посещая предприятие "Ивацевичдрев". В целом, по словам Романа Головченко, производство современное и успешное. С загрузкой проблем нет. Этому способствует ситуация на рынке. Главное сегодня - не расслабляться, использовать момент и занимать еще свободные ниши.В планах также создание целого мебельного кластера на участках в самих Ивацевичах и за пределами города. Благодаря этому в регионе появится около тысячи рабочих мест.