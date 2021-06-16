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Р. Головченко: Стратегия развития нового деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября
16.06.2021 18:43 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСтратегия развития нового деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября. Это отметил премьер-министр, посещая предприятие "Ивацевичдрев". В целом, по словам Романа Головченко, производство современное и успешное. С загрузкой проблем нет. Этому способствует ситуация на рынке. Главное сегодня - не расслабляться, использовать момент и занимать еще свободные ниши.
В планах также создание целого мебельного кластера на участках в самих Ивацевичах и за пределами города. Благодаря этому в регионе появится около тысячи рабочих мест.
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Р. Головченко: Стратегия развития нового деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября
Стратегия развития нового деревообрабатывающего холдинга должна быть готова к 1 ноября. Это отметил премьер-министр, посещая предприятие "Ивацевичдрев". В целом,...
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