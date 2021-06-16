Премьер-министр Р. Головченко посетил предприятие Ивацевичдрев

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Большую ставку делаем и на деревообработку - она всегда в центре внимания на высшем уровне. Сегодня премьер-министр Роман Головченко посетил предприятие "Ивацевичдрев". Именно на его базе весной создан профильный холдинг. Все для повышения эффективности производства. Важно закрыть потребности внутреннего рынка, не забывая и о внешних поставках.

Какое развитие получит отрасль дальше? Знает Антон Малюта.

Развитие деревообрабатывающей отрасли

Готовая мебель от Ивацевичдрев в магазинах - это только вершина технологической цепочки. Причем производственный процесс выходит за пределы одного города и даже области. На заводе газетной бумаги в Шклове с конца прошлого года выпускают ламинированное покрытие для древесных плит. Ориентируются прежде всего на потребности белорусских производителей. Пятая часть продукции идет на экспорт.

Дальше бумагу везут в том числе на Ивацевичдрев. Здесь ламинируют около 70 % всех выпускаемых плит. Они продаются хорошо. Это один из основных компонентов при производстве мебели. Ее на предприятии в этом году планируют выпустить втрое больше, чем в 2020. Это выгодно: продажа готового изделия дает самую высокую добавленную стоимость. ДСП - не менее важный продукт. В первую очередь с точки зрения импортозамещения.

На базе Ивацевичдрева в марте создан новый деревообрабатывающий холдинг. Роман Головченко напомнит - стратегия развития должна быть готова к 1 ноября.

В целом, как отметит премьер, предприятие успешное и современное. С загрузкой проблем нет, этому способствует ситуация на рынке. Главное - не расслабляться, использовать момент и занимать еще свободные ниши, в том числе в кооперации с иностранными инвесторами. Они приходят в страну и продолжают работать с белорусскими компаниями, несмотря на отдельные санкционные призывы.

В планах и создание целого профильного кластера на участках в самих Ивацевичах и за пределами города. Благодаря этому в регионе появится около тысячи рабочих мест. В целом жители района заняты не только в промышленности или сельском хозяйстве, но и туристическом секторе.

Работы в Коссовском замке завершат к концу 2022 года

Дворец Пусловских в Коссово - еще одна точка сегодняшней рабочей поездки премьера. Ему доложат: все работы на объекте должны завершиться к концу следующего года.





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