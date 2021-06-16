ВВП Беларуси за 5 месяцев вырос на 3,1% – Белстат

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. ВВП Беларуси за 5 месяцев 2021 года вырос на 3,1%, сообщил Национальный статистический комитет страны, на сайте ведомства говорится, что "объем ВВП в текущих ценах составил 63,6 млрд рублей (примерно 25,5 млрд долларов)".

Заместитель главы Минэкономики Дмитрий Ярошевич заявил, что "восстановление затронуло практически все отрасли". Его слова приводит пресс-служба министерства.

"Уже сейчас порядка 2/3 экономики находится в зоне роста. Главный драйвер – промышленность: рост более 11%. Предпосылкой для высокой динамики в промышленности стал восстанавливающийся спрос на внешних рынках", – заявил чиновник.

По словам Ярошевича, за четыре месяца поставки товаров за рубеж увеличились более чем на треть, что принесло порядка 3 миллиардов долларов экспортной выручки. Внешнеторговое сальдо в 2,5 раза выше, чем за такой же период в 2020 году.

Замминистра отметил и положительные темпы в оптовой торговле, грузоперевозках и IT-секторе.

"Оживает сфера услуг. Заработал общепит, гостиничный и санаторный бизнес. Преодолели спад в розничной торговле. Потребительский спрос поддержан ростом заработных плат и доходов населения", – подчеркнул представитель Минэкономики.

По данным Белстата, в первом квартале ВВП Беларуси вырос на 0,9% в годовом выражении. Премьер-министр Роман Головченко ранее заявлял, что в первом полугодии ожидается прирост ВВП 2%. Запланированный показатель по итогам 2021-го – 1,8%.

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