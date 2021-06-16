МТЗ продолжает удивлять новинками

Источник материала: БT

Минский тракторный в свои 75 удивляет тяжеловесными машинами и беспилотниками. Беспилотник - совместная работа завода с нашими учеными. Сейчас макетный образец проходит тест-драйв в полях. По словам специалистов, такая машина экономит топливо, а применение гибридной электроустановки дает возможность уменьшить выбросы вредных веществ в 10 раз.

Сегодня МТЗ - это почти 2,5 % мирового рынка тракторов. На предприятии работают 16 тысяч человек. Одна из главных задач - выпуск многопрофильной техники с большим экспортным потенциалом. Мы продаем уже почти в полсотни стран мира. Готовы расширять географию. Подробности у Алины Лаппо.

Сегодня в линейке МТЗ более сотни моделей и более двух сотен модификаций техники. Машины трудятся на пяти континентах, экспорт почти в полсотни стран мира. На результат работают 10 заводов по всей стране и свыше 16 тысяч работников. В целом же, по словам руководства холдинга, сегодня одна из общих задач - выпуск многопрофильной техники с большим экспортным потенциалом.

Сегодня среди актуальных разработок завода перспективное и востребованное ноу-хау - беспилотный трактор. Автономная машина, у которой под капотом 350 лошадиных сил. Сейчас макетный образец проходит тест-драйв в полях с навесными агрегатами. Беспилотником управляет оператор через компьютер. По словам специалистов, такая машина экономит топливо, а применение гибридной электроустановки дает возможность уменьшить выбросы вредных веществ в 10 раз.

Минский тракторный завод непрерывно увеличивает производство техники. Всего за первый квартал МТЗ отгрузил более 9 тыс. машин. По итогам года планируют выйти на 36 тыс. машин - большая часть пойдет на экспорт. Многие модели востребованы для жилищно-коммунального хозяйства столицы.

Тракторы МТЗ одни из самых известных и востребованных во всем мире. Холдинг с каждым годом обороты не снижает, а наоборот успешно развивается, прежде всего благодаря усилиям многотысячного коллектива и четко налаженной системе управления.





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