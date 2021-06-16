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Первый энергоблок БелАЭС успешно работает
17.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему выработал почти 3 млрд кВт•ч электроэнергии. Это позволило сэкономить на замещении природного газа более 100 млн долларов. С вводом двух энергоблоков БелАЭС снижение валютной нагрузки составит около 550 млн в год. Станция уже полностью встроена в энергосистему страны. Для этого проделана большая работа.
Подробнее об этом, а также о том, какие еще экономические плюсы получит наша страна, Антон Малюта поговорил с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком. (видео)
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Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему выработал почти 3 млрд кВт•ч электроэнергии. Это позволило сэкономить на замещении...
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