Первый энергоблок БелАЭС успешно работает

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Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему выработал почти 3 млрд кВт•ч электроэнергии. Это позволило сэкономить на замещении природного газа более 100 млн долларов. С вводом двух энергоблоков БелАЭС снижение валютной нагрузки составит около 550 млн в год. Станция уже полностью встроена в энергосистему страны. Для этого проделана большая работа.

Подробнее об этом, а также о том, какие еще экономические плюсы получит наша страна, Антон Малюта поговорил с заместителем министра энергетики Михаилом Михадюком. (видео)





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