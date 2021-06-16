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В I квартале НПЗ увеличили переработку нефти в 1,5 раза

17.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В I квартале белорусские НПЗ увеличили переработку нефти в 1,5 раза. В концерне озвучивают цифру более 4 млн тонн. Также в полтора раза больше произвели нефтепродуктов - 3,6 млн тонн. Заработали на экспорте $1 млрд. Рентабельность продаж на уровне 8 %. Снизились запасы готовой продукции. Растет и чистая прибыль.

Неплохие цифры в отчетности благодаря стабильным поставкам нефти из Российской Федерации и росту котировочных индексов на продукцию. Это наш ключевой партнер.

На руку и договоренности по транспортировке нефтепродуктов. Переориентация экспорта через российские порты стала логическим продолжением реализации соглашений о создании Союзного государства от 1996 года. Такие действия, убеждены эксперты, минимизируют так называемые политические риски. Переориентация на порты Союзного государства обеспечит безопасность доставки грузов и выполнение своих обязательств перед партнерами.

Только за март-апрель белорусские НПЗ, по некоторым подсчетам, отправили через российские порты полмиллиона тонн нефтепродуктов.

Практические договоренности достигаются в том числе на Форуме регионов Беларуси и России. Неплохими результатами могли похвастаться в минувшие годы, большие надежды и на 2021-й.


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В I квартале белорусские НПЗ увеличили переработку нефти в 1,5 раза. В концерне озвучивают цифру более 4 млн тонн. Также в полтора раза больше произвели...
 
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