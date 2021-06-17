Евро упал, доллар США подскочил в цене на старте торгов в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал в начале торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации биржи на 10:29, евро потерял в стоимости 0,58%, доллар США вырос на 0,71%, российский рубль упал на 0,03%.

В начале торгов 17 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,009 белорусского рубля

1 доллар США – 2,51 рубля

100 российских рублей – 3,47 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.