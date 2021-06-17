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Евро упал, доллар США подскочил в цене на старте торгов в четверг
17.06.2021 10:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал в начале торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
По информации биржи на 10:29, евро потерял в стоимости 0,58%, доллар США вырос на 0,71%, российский рубль упал на 0,03%.
В начале торгов 17 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
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Российский рубль немного потерял в стоимости, просев по отношению к белорусской валюте в начале торгов в четверг.
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