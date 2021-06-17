«Душ принимаю прямо в прицепе». Дальнобойщик рассказал, каково жить в фуре неделями

- Подобное может произойти и в Германии, и во Франции, и даже в скандинавских странах. Однако опаснее всего останавливаться в Бельгии. Между собой мы ее называем бандитской деревней, потому что там с большей долей вероятности тебе порежут тент и что-нибудь сопрут. Причем необязательно это будут мигранты. Промышляют грабежом и местные жители с низким доходом, - объясняет Рома.

С тем, как происходит ограбление, наш герой знаком не понаслышке. Три года назад он имел неосторожность остановиться на ночлег рядом с бельгийским городом Монс, где у него украли 6 паллет с микроволновками:

- Обычно водители стараются быстрее проехать Бельгию и ночевать во Франции или Германии, но я уже поздно ехал, ближе к 12 часам ночи, и решил рискнуть. Остановился на заправке с большим паркингом, который утыкан камерами. Думал, все будет нормально. Но в 6 утра меня будит водитель из соседней машины и говорит: «У тебя задние ворота открыты в прицепе». Пошел смотреть и вижу, что пока спал, украли 120 микроволновок – от них только один целлофан остался. Потом выяснилось, что еще в нескольких машинах порезали тент. Вызвали полицию, которую дожидались полдня. Те приехали, выписали протокол и уехали: даже записи с камер наблюдения никто смотреть не стал. Мне потом объяснили, когда груз застрахован, искать никого не будут: зачастую полицейские вообще могут не приехать на место, а просто принять сообщение и передать его страховой, которая все компенсирует.