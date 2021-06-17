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«Душ принимаю прямо в прицепе». Дальнобойщик рассказал, каково жить в фуре неделями
17.06.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По Европе, в основном по Германии и Скандинавии, белорус гоняет на новеньком Mercedes-Benz Actros. Помимо крутых ходовых характеристик, тягач обладает самым необходимым для быта – кроватью. У Ромы она двухъярусная: на случай, если придется везти экспресс-груз и понадобится второй водитель. Однако такого еще не было, поэтому свободное верхнее ложе он использует в качестве полки для вещей.
- Внешне кровать напоминает койко-место в плацкарте: под спальником даже есть где хранить одежду. Однако по функционалу в несколько раз круче. Тут хороший ортопедический матрас для спины. Плюс она просторная: больше 2 метров в длину и примерно 90 сантиметров в ширину. Еще у меня установлен автономный отопитель, который поддерживает в салоне установленную температуру. Так что спать в машине удобнее, чем дома, - описывает дальнобойщик.
К слову, иногда Рома может позволить себе ночлег в комфортабельных условиях. Происходит это во время паромных переправ из Польши либо Германии в Швецию или из Швеции в Финляндию.
- По правилам, если продолжительность поездки на пароме превышает 3 часа, мне обязаны предоставить каюту. Там есть все удобства: туалет, душ, телевизор, где показывают даже белорусские каналы. Все оплачивает либо моя фирма, либо логистическая компания, которая организует перевозку. Иногда в стоимость тикета входит еще и шведский стол, так что мне и вовсе не приходится на что-то тратиться в пути. Помню, как-то из Гданьска в Стокгольм паром шел 14 часов, так за это время три раза кормили, - делится подробностями Роман.
- Обычно закупаюсь в Польше или Германии мясом, курицей, яйцами, фруктами и замороженными овощами где-то на 50 евро. В Швеции могу купить морепродукты: 500-граммовая пачка креветок стоит 40 крон (4 евро), а 300 грамм филе лосося – 30 крон (3 евро). Потом в течение недели 1-2 раза в день готовлю. Для этого у меня есть кемпинговая плитка, работающая от газового баллона. Одного баллона на 400 миллилитров, если готовить что-то быстрое, хватает на 3 дня. Если варить суп, то тогда израсходуется в два раза быстрее. Но в любом случае получается выгодно. Обед в немецком придорожном кафе, куда входит картофель фри, две колбаски, небольшая порция салатика и маленькая бутылка «Колы», обойдется в 15 евро, а тут я примерно за 100 евро, с учетом стоимости двух газовых баллонов, могу питаться неделю.
При этом готовить можно с запасом, так как в некоторых фурах предусмотрено наличие стационарной микроволновки. Но даже если такого девайса нет, то его всегда можно установить самостоятельно.
- Мужики подключают к прикуривателю на 24 вольт преобразователь напряжения – инвертор, который выдает 220 вольт - и уже от него включают микроволновки, мультиварки и электрочайники. Единственный момент, машина должна быть запущена, иначе легко можно быстро разрядить аккумулятор, - объясняет дальнобойщик.
«В Швеции даже на самой глухой парковке будет туалет с автосмывом и подогревом»
Еще один важный бытовой момент: как компенсировать отсутствие санузла? В теории, конечно, малую нужду можно справлять старым дедовским методом под первым деревом в лесу. Собственно, по словам Ромы, большая часть водителей, причем не только с просторов СНГ, но и из продвинутых европейских стран, поступают именно таким образом, однако есть нюансы:
- В Скандинавии проблем с туалетами нет: они имеются на каждой заправке и даже «дикусах» - простых парковках. При этом везде бесплатные и очень комфортабельные. В Швеции даже на самом глухом «дикусе» туалет будет с горячей водой, автосмывом, а в холодную пору года еще и с подогревом. А вот в Германии уже иначе. Там тоже есть бесплатные туалеты, только они особо ничем не отличаются от белорусских. В платных, конечно, условия гораздо лучше: есть даже роботы, которые вытирают стульчак. Стоит такое удовольствие от 50 до 70 евроцентов. Правда, часть этих денег тебе возвращается в виде чека, за который ты можешь купить батончик или хот-дог на заправке. Оно, может быть, и хорошо, но получается, как в мультике «Простоквашино»: чтобы купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное. Поэтому многие экономят, ведь за день, особенно когда жарко и много пьешь, на походы в туалет может уйти около 3 евро. За месяц неплохая сумма выходит.
- В той же Германии душ в среднем стоит около 3 евро. При этом есть очень хитрые системы. Например, с таймером, когда ты можешь мыться ограниченное время или со специальной кнопкой, при нажатии которой вода льется полторы-две минуты, а нажать ты ее можешь 5 раз. С бесплатными тоже не все просто: летом там могут выключить подогрев воды. Поэтому многие просто набирают на заправках в бутылки воду, которая там бесплатная, ставят у окон и за пару часов она нагревается. Потом останавливаешься на паркинге, залезаешь в прицеп и там моешься. Некоторые и вовсе просто между машин становятся и обливаются. В Европе это абсолютно нормально, никто косо не посмотри и ничего не скажет, -- уверяет Рома.
«За длинный нож – штраф 10 тысяч евро, за перцовый баллончик – полгода тюрьмы»
Еще дальнобойщикам важно соблюдать режим труда и отдыха: в Европе за этим пристально следит полиция и транспортная инспекция. То есть, отработав положенные часы, тебе нужно какое-то время постоять.
Но перед тем, как завалиться спать, необходимо найти площадку, где можно поставить фуру. И тут целая наука. Ближе к вечеру все бесплатные паркинги, как правило, заняты, а свободные платные могут потянуть от 10 до 30 евро за сутки. Но это еще полбеды. Главная проблема – выбрать безопасное место. Дело в том, что даже в самых развитых европейских странах из фуры ночью могут запросто украсть часть груза, и не важно, находишься ты на платной или бесплатной стоянке. Тут уже как повезет.
- Подобное может произойти и в Германии, и во Франции, и даже в скандинавских странах. Однако опаснее всего останавливаться в Бельгии. Между собой мы ее называем бандитской деревней, потому что там с большей долей вероятности тебе порежут тент и что-нибудь сопрут. Причем необязательно это будут мигранты. Промышляют грабежом и местные жители с низким доходом, - объясняет Рома.
С тем, как происходит ограбление, наш герой знаком не понаслышке. Три года назад он имел неосторожность остановиться на ночлег рядом с бельгийским городом Монс, где у него украли 6 паллет с микроволновками:
- Обычно водители стараются быстрее проехать Бельгию и ночевать во Франции или Германии, но я уже поздно ехал, ближе к 12 часам ночи, и решил рискнуть. Остановился на заправке с большим паркингом, который утыкан камерами. Думал, все будет нормально. Но в 6 утра меня будит водитель из соседней машины и говорит: «У тебя задние ворота открыты в прицепе». Пошел смотреть и вижу, что пока спал, украли 120 микроволновок – от них только один целлофан остался. Потом выяснилось, что еще в нескольких машинах порезали тент. Вызвали полицию, которую дожидались полдня. Те приехали, выписали протокол и уехали: даже записи с камер наблюдения никто смотреть не стал. Мне потом объяснили, когда груз застрахован, искать никого не будут: зачастую полицейские вообще могут не приехать на место, а просто принять сообщение и передать его страховой, которая все компенсирует.
Но ограбление – не самое страшное, что может произойти с дальнобойщиком. Зачастую грабителям мало одного груза, и за компанию с прицепом они обчищают и самого водителя, при этом нейтрализуя его разными способами.
- В Италии, Франции, Бельгии и Испании часто в кабину пускают нервнопаралитический газ. Иногда случаются убийства. Около месяца назад во Франции зарезали румынского водителя. Ночью он услышал посторонний шум из прицепа, вышел посмотреть и получил несколько ударов ножом, - делится последними новостями Рома.
От подобных ситуаций водители никак не защищены. Более того, европейское законодательство еще и заметно все усложняет, так как за хранение средств самообороны можно получить штраф или тюремный срок. Вот несколько примеров:
- Поляк, у которого в машине был длинный нож, получил 10 тысяч евро штрафа. Мол, холодное оружие – нельзя. А британцу за перцовый баллончик дали полгода тюрьмы. На суде он объяснял, что купил его для самообороны после нападения мигрантов, которые сильно его избили, сломали руку и отобрали все деньги. Однако на эти аргументы никто не обратил внимание. Более того, ему заявили, что при использовании баллончика он может подвергнуть смертельной опасности жизни преступников, если у кого-то из них есть аллергия. А то, что может погибнуть водитель, никого не волнует, - возмущается белорус.
Фото предоставлены героем материала.
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