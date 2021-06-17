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Курсы валют на 17 июня
17.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 50 копеек. Евро - 3 рубля 3 копейки. 3 рубля 47 копеек стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах рубль ослаб ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 50 копеек. Евро - 3 рубля 3 копейки. 3 рубля 47 копеек стоят 100...
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