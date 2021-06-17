Источник материала: БT

Объемы закупок угля на БУТБ выросли более чем вдвое. За январь - май через биржу на внутренний рынок было продано 510 тыс. тонн угля на 75,5 млн рублей. Основные покупатели данной продукции на биржевых торгах - производители цемента, Белорусская железная дорога и сахарные заводы. В качестве продавцов выступают как белорусские компании, так и зарубежные поставщики, преимущественно из России. Уголь пользуется спросом во многих отраслях промышленности - от черной металлургии до производства продуктов питания.





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