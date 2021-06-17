ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Объемы закупок угля на БУТБ выросли

17.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Объемы закупок угля на БУТБ выросли более чем вдвое. За январь - май через биржу на внутренний рынок было продано 510 тыс. тонн угля на 75,5 млн рублей. Основные покупатели данной продукции на биржевых торгах - производители цемента, Белорусская железная дорога и сахарные заводы. В качестве продавцов выступают как белорусские компании, так и зарубежные поставщики, преимущественно из России. Уголь пользуется спросом во многих отраслях промышленности - от черной металлургии до производства продуктов питания. 


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Объемы закупок угля на БУТБ выросли более чем вдвое. За январь - май через биржу на внутренний рынок было продано 510 тыс. тонн угля на 75,5 млн рублей. Основные...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by