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Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта

17.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта. Компания планирует сотрудничать с Национальной академией наук и белорусскими машиностроительными организациями. Реализация проекта включает разработку программного обеспечения и тестирование беспилотных систем. Таким образом, в "Великом камне" зарегистрировано уже свыше 70 резидентов из тринадцати стран.


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Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта. Компания планирует сотрудничать с Национальной академией наук и...
 
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