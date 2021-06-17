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Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта
17.06.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта. Компания планирует сотрудничать с Национальной академией наук и белорусскими машиностроительными организациями. Реализация проекта включает разработку программного обеспечения и тестирование беспилотных систем. Таким образом, в "Великом камне" зарегистрировано уже свыше 70 резидентов из тринадцати стран.
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Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта. Компания планирует сотрудничать с Национальной академией наук и...
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