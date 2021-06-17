Рост ВВП Беларуси в мае заметно ускорился

Источник материала: БT

По данным Белстата, за пять месяцев текущего года главный экономический показатель вырос более чем на 3 % по сравнению с январем - маем прошлого года. Таким образом, объем ВВП в текущих ценах составил 63,6 млрд рублей. По данным аналитиков, промышленное производство в Беларуси в январе - мае также выросло более чем на 11% - до 58,5 млрд рублей.





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