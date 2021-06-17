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Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
17.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В агрогородке Озерцо под Минском
Кстати, коттедж продается со всей необходимой мебелью и техникой. Есть плита, духовка, телевизоры, тренажеры и так далее. «Заезжай и живи», - пишут в объявлении. Цена договорная.
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В агрогородке Озерцо под Минском продается двухэтажный коттедж, в котором множество предметов интерьера и дизайна имеют круглую форму – окна, лестница, потолки,...
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