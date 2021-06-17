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Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном

17.06.2021 14:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В агрогородке Озерцо под Минском продается двухэтажный коттедж, в котором множество предметов интерьера и дизайна имеют круглую форму – окна, лестница, потолки, кресла, люстры. На объявление обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора. Минск».

Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном

Коттедж построен в 2013 году. В доме электрическое отопление, центральный водопровод, местная канализация. Площадь всего участка – 220 квадратных метров. На придомовой территории есть зона отдыха, мангал, шезлонги. Сделан ландшафтный дизайн.

Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном

В доме «правильная», как отмечается в объявлении, планировка. На первом этаже большая гостиная со ступенчатым потолком и люстрой в форме сферы. Большие мягкие кресла без углов. Телевизор на стене помещен в черный зеркальный круг. Также на первом этаже кухня, кабинет и терраса.

Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном

На втором этаже большой холл, спальная комната, детская, и еще одна комната на 13,8 «квадратов». Есть большая гардеробная.

Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном

Особенность дизайна дома в максимальном большом количестве предметов и элементов, имеющих круглые и изогнутые формы. Сосчитать их наверняка не получится (мы пробовали).

Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном
Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном

Кстати, коттедж продается со всей необходимой мебелью и техникой. Есть плита, духовка, телевизоры, тренажеры и так далее. «Заезжай и живи», - пишут в объявлении. Цена договорная.

 
Теги: Минск
 
 
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В агрогородке Озерцо под Минском продается двухэтажный коттедж, в котором множество предметов интерьера и дизайна имеют круглую форму – окна, лестница, потолки,...
 
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