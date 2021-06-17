Как выглядит самый «круглый» дом? Под Минском продают коттедж с необычным дизайном

В доме «правильная», как отмечается в объявлении, планировка. На первом этаже большая гостиная со ступенчатым потолком и люстрой в форме сферы. Большие мягкие кресла без углов. Телевизор на стене помещен в черный зеркальный круг. Также на первом этаже кухня, кабинет и терраса.