Евро просел в цене, доллар США резко подорожал на торгах в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Доллар США и российский рубль выросли в цене, евро упал по итогам торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро стал дешевле на 0,45%, доллар США продемонстрировал рост на 1,01%, российский рубль подскочил в цене на 0,24%.

По итогам торгов 17 июня на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,01 белорусского рубля

1 доллар США – 2,52 рубля

100 российских рублей – 3,48 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Доходы белорусов

Белстат подсчитал реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – апреле 2021-го. Они увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно белорусской методологии, реальными располагаемыми доходами считаются денежные доходы, из которых уже вычтены налоги, сборы и взносы, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Белстат в начале июня распространил информацию, что в мае этого года индекс потребительских цен в сравнении с декабрем 2020 года составил 105,2%. Прогнозный показатель роста инфляции при этом увеличили в годовом выражении с 5% до 7%.

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