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Евро просел в цене, доллар США резко подорожал на торгах в четверг
17.06.2021 15:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Доллар США и российский рубль выросли в цене, евро упал по итогам торгов в четверг, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро стал дешевле на 0,45%, доллар США продемонстрировал рост на 1,01%, российский рубль подскочил в цене на 0,24%.
По итогам торгов 17 июня на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
Доходы белорусов
Белстат
Согласно белорусской методологии, реальными располагаемыми доходами считаются денежные доходы, из которых уже вычтены налоги, сборы и взносы, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Белстат в начале июня распространил информацию, что в мае этого года индекс потребительских цен в сравнении с декабрем 2020 года составил 105,2%. Прогнозный показатель роста инфляции при этом увеличили в годовом выражении с 5% до 7%.
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Российский рубль по итогам торгов в четверг укрепился и прибавил в стоимости по отношению к белорусской валюте.
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