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На торгах БВФБ 17 июня доллар резко подорожал

17.06.2021 16:09 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На сегодняшних торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) доллар рекордно за последние 4,5 месяца подскочил в цене, российский рубль также укрепился, а евро – подешевел. Об этом информирует официальный сайт БВФБ.

Курс доллара вырос сразу на 2,53 копейки, то есть на 1,01%. За последние 4 с половиной месяца это максимальный суточный прирост. Последний раз резкий скачок доллара наблюдался 28 января, когда он подорожал на 4,1 копейки за сутки. По окончанию торгов 17 июня один доллар стоял 2,5207 рубля.

Российский рубль также вырос. Прирост составил 0,83 копейки или 0,24%. За 100 российских рублей сегодня давали 3,4756 белорусского рубля.

Евро упал в цене на 1,37 копейки (на 0,45%), до уровня 2,5207 рубля за единую европейскую единицу.

Напомним, исторический рекорд курса доллара был зафиксирован 7 апреля текущего года. Тогда он достиг отметки 2,6676 рубля, а в обменниках – 2,75 рубля.

 
 
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На сегодняшних торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) доллар рекордно за последние 4,5 месяца подскочил в цене, российский рубль также укрепился, а евро...
 
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