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В Беларуси упростят порядок продажи алкоголя в местах отдыха

17.06.2021 18:19 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Палата представителей в четверг внесла изменения в закон о госрегулировании алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции. Нормативный акт принят во втором чтении, передает корреспондент Sputnik.

Как сообщил председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, некоторые положения документа "нацелены на либерализацию в сфере оборота алкогольных напитков".

При этом учтена необходимость защиты интересов государства и здоровья граждан от попадания на рынок нелегального фальсифицированного алкоголя. Законопроект также направлен на сокращение теневого сегмента рынка.

Меньше лицензий

По словам Давыдько, в парламентскую комиссию поступили обращения от представителей бизнеса и других субъектов хозяйствования – их частично учли в новом законе.

В частности, доработано положение, касающееся продажи алкогольных напитков юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг в объектах общественного питания. Упрощается порядок продажи алкогольных напитков и пива во время проведения культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий в местах отдыха.

"В настоящее время для осуществления такой продажи и продавец, и покупатель должны иметь соответствующие лицензии. Причем продавец – документ, предоставляющий право оптовой торговли алкоголем", – отметил депутат.

Он подчеркнул, что при проведении мероприятий в связи с государственными праздниками, памятными датами, значимыми спортивными событиями, а также во время различных банкетов и торжеств объекты общепита по просьбе заказчиков зачастую организуют питание участников с потреблением алкогольных напитков в розлив.

"В результате могут появится коррупционные риски, они и возникают всегда. Также используются теневые денежные расчеты", – считает Давыдько.

Поэтому при оказании услуг в объектах общепита по заказам юрлиц и ИП продавцу будет предоставлено право реализовывать алкогольные напитки в розлив на основании лицензии на розничную торговлю, а не на оптовую. А заказчику разрешат приобретать эти напитки вообще без лицензии.

Предусматривается, что правительством будет определен порядок такой продажи, уточнил депутат. По его мнению, предлагаемый подход является компромиссным.

Иные новации

Парламентарий рассказал и о других нововведениях законопроекта.

Так, устанавливается запрет на выплату поставщиками алкогольных напитков любых вознаграждений продавцу такой продукции.

В документе прописано, что выдавать лицензию на импорт алкоголя следует исключительно в случае ее ввоза и потребления на территории Беларуси.

"Исключается административная процедура выдачи контрольных марок, устраняются дополнительные способы прекращения дебиторской задолженности за поставленную алкогольную продукцию", – сообщил Давыдько.

Предусмотрена возможность оказания услуг по маркировке алкогольных напитков акцизными марками юрлицами Республики Беларусь на складах временного хранения и таможенных.

Исключается запрет на перемещение физлицами более 15 литров алкогольных напитков без документов о легальности их приобретения.

Кроме того, ко второму чтению реализована депутатская поправка о закреплении на законодательном уровне права ввоза в Беларусь непищевого этилового спирта нефтеперерабатывающими заводами для лабораторных испытаний.

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Теги: Минск
 
 
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Парламентарии приняли во втором чтении поправки в закон о госрегулировании алкогольной и непищевой спиртосодержащей продукции. Некоторые нормы направлены на...
 
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