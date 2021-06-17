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Швейцария стала первой в рейтинге конкурентоспособности стран

17.06.2021 19:57 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Швейцария стала первой в рейтинге конкурентоспособности стран в текущем году, потеснив с лидирующей позиции Сингапур, топ стран опубликовал Международный институт управленческого развития (IMD).

Швейцария за прошедший год сумела подняться сразу на две строчки рейтинга, тогда как Сингапур опустился на 5-е место.

По информации IMD, Швейцария впервые за 33 лет заняла первое место рейтинга конкурентоспособности – в непростой год, когда пандемия оказала негативное влияние на экономическую ситуацию в мире.

Вторая строчка в рейтинге – у Швеции, третья и четвертая – у Дании и Нидерландов соответственно. Штаты по-прежнему остались на 10-м месте, КНДР поднялась на 16-е. Замыкает топ, как и в прошлом году, Венесуэла – у нее 64-е место.

Рейтинг IMD публикуется каждый год с 1989-го. Специалисты при его составлении анализируют более 300 критериев 64 государств. Они оценивают способность стран к созданию конкурентной среды и позитивных условий для ведения бизнеса.

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Теги: Минск
 
 
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Швейцария за прошедший год сумела подняться сразу на две строчки рейтинга, тогда как Сингапур опустился на 5-е место.
 
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