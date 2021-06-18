"Все приходится делать самому". Как многодетный минчанин восстановил дом после пожара и создал частную конюшню

«Отец пошел в совхоз, чтобы получить «кусок земли»

Пашковичи находятся всего в пяти километрах от МКАД. Если бы не минские многоэтажки, виднеющиеся из деревни, ничего не выдавало бы близость к столице. За это городские жители и любят сюда приезжать. Место тихое, спокойное, свежий воздух, есть небольшая речка.

Родители Евгения получили здесь участок в начале 90-х. Отец работал в городе на мебельной фабрике, но пошел в местный совхоз, чтобы получить «кусок земли». Он тогда сказал: «Гвоздик к гвоздику, и дом будет». В те времена найти стройматериалы было тяжело, однако вопреки всему дом построили.