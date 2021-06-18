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"Все приходится делать самому". Как многодетный минчанин восстановил дом после пожара и создал частную конюшню
18.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Содержать собственную конюшню – дорогое хобби. С другой стороны, желающих научиться уверенно сидеть в седле и почувствовать ветер в волосах на скаку становится все больше и больше. И не только детей, но и взрослых. Более того, лошади – грациозные животные. Рядом с ними эффектные свадебные или lovestory фотосессии обеспечены. Конные клубы под Минском можно сосчитать на пальцах. В бизнес по прокату и разведению лошадей не лезут те, кто не горит к ним любовь с детства. В этом твердо уверен Евгений Микель – владелец конюшни «Душа прерий» в деревне Пашковичи. Он рассказал REALT о том, чего стоит держать в хозяйстве более 20 лошадей, как пережил пожар и занялся новой стройкой, и почему его усадьбу любят за аутентичность. Спойлер: очень теплая и душевная история.
«Отец пошел в совхоз, чтобы получить «кусок земли»
Пашковичи находятся всего в пяти километрах от МКАД. Если бы не минские многоэтажки, виднеющиеся из деревни, ничего не выдавало бы близость к столице. За это городские жители и любят сюда приезжать. Место тихое, спокойное, свежий воздух, есть небольшая речка.
Родители Евгения получили здесь участок в начале 90-х. Отец работал в городе на мебельной фабрике, но пошел в местный совхоз, чтобы получить «кусок земли». Он тогда сказал: «Гвоздик к гвоздику, и дом будет». В те времена найти стройматериалы было тяжело, однако вопреки всему дом построили.
Семейство и не могло представить, что спустя годы здесь развернется большое конное хозяйство. Романтика, Ахиллес, Апсент, Рада, Ханэ… Женя помнит каждую лошадь по имени, но, когда спрашиваешь, сколько их всего, говорит, что сбился со счета. Уверен лишь, что рабочих лошадей для проката 14-15 голов.
Кстати, в хозяйстве есть также овцы, козы, гуси, куры, корова, два пса и кошка.
– Осталось пару оленей купить и страуса, – говорит без шуток Женя.
Недавно он приобрел быка, но пришлось с ним распрощаться. Он сорвался и буквально раскромсал все заборы.
"Моя лошадка, я с ней буду ночевать"
История с лошадьми у Евгения началась, когда ему было всего девять лет.
– Тогда развалился Советский союз, налоги отменили на владение лошадьми. И родители купили коня. Не устояли. Меня с плачем из сарая выводили. Кричал, что моя лошадка, я с ней буду ночевать, – смеется он.
К воспоминаниям присоединяется его мама, которая на нашу удачу сегодня не уехала в город по делам. Она сетует, что сын не встретил гостей шашлыками, и рассказывает милейшую историю:
– Помню, когда уже купили коня, Женя в школе провинился. Если отметки плохие были, он дневник прятал. Но о них я узнала от учительницы, когда в школу на собрание пошла. Пришла домой, отругала его. А он убежал. Стала искать – нигде нет. Пожалела, что накричала. Иду по участку и слышу в сарае бубнит кто-то. Смотрю, а Женя повис на шее коня и приговаривает: «Только ты меня один, коник, любишь». А конь голову повесил и так его слушал с пониманием!
В 2012 году, когда в хозяйстве у Жени было четыре лошади, он решил заниматься прокатом и разведением, под нужды достраивать конюшню. Понадобилось больше земли, поэтому обратился в сельсовет, который выделил целый гектар под выпас лошадей. Налог на землю Женя не платит – у него многодетная семья.
Тяжелый труд без флера романтики
За эти годы хозяйство приумножалось. Животные докупались, рождались от кобыл. Кстати, в среднем непородистая молодая лошадка сегодня обойдется в 3-5 тысяч рублей. Как правило, в стаде один жеребец. Для разведения можно взять коня на время в других хозяйствах или у знакомых.
– Следить за таким владением непросто. Лошадей нужно чистить, кормить, поить. Конюшни также нужно убирать. Это сейчас проще, летом. Животные пасутся, питаются сами свежей травой. Зимой сложнее. Нужно закупать десятки тонн сена, мешки зерна, свекольный жом, опилки. Чтобы напоить всех лошадей, уходит в среднем литров 500 воды в день, – делится хозяин усадьбы.
В отдельной статье расходов - закупка амуниции для проката: седла, вальтрапы, уздечки, поводья, подпруги. Чтобы «одеть» одну лошадь необходимо около тысячи рублей. Плюс ко всему, по мере изнашивания, что-то докупать и ремонтировать.
Кстати, для хранения всей амуниции Женя недавно купил утепленный киоск-контейнер со Ждановичей. Собирается сделать фундамент из камня и обшить его доской.
«Выбежал из горящего дома в одном халате и в кирзачах»
Самая страшная дата за время жизни в деревне – 20 января 2017 года. В доме ночью начался пожар. В одно мгновение пламя уничтожило большую часть постройки.
– Выбежал из дома в одном халате и в кирзачах на мороз. Детей достать успели. Главное, что все живы. Очень большую помощь оказала школа. Местные активисты ходили по деревне и просили соседей помочь, кто чем может. Хватило на первое время, чтобы снять квартиру и восстановить документы.
После пожара Евгений пошел брать субсидию на реконструкцию дома. Но ему сказали, что на нем числится 24 «квадрата» в другом, старом отцовском доме. Поэтому субсидию не дали. Отправили в БРТИ делать справку о гибели дома. Ее приравняли к отчуждению. И сказали, через три года пришел можно попробовать получить субсидию.
Начал в прошлом году возводить новый дом на участке, но стройку пришлось отложить. Подходила очередь на строительство квартиры в Минске. Пришлось найти 40 тысяч рублей за лето, чтобы получить льготный кредит.
Сгоревший дом понемногу восстановили. Заштукатурили для вида со стороны улицы, сделали отделку комнаты. Кстати, пожар выдержала дверь белорусского производства.
– Ручки обгорели, а замки даже не менял, – подмечает Евгений.
– Весь учебный год, когда утром отвозил детей в школу, давал им по рублю, по два, как получается. Они, оказывается, не тратили и собрали втроем 95 рублей. И попросили меня купить уточек и цыплят.
«Лошадь не должна работать часами подряд»
Бизнес по прокату лошадей имеет скорее сезонный характер. Основной поток приходится на конец весны и начало осени. Приезжают на конюшню и учиться верховой езде, и для конных прогулок в полях и лесах. У Жени много постоянных клиентов, которые покупают абонементы.
Обучают сидеть в седле и управлять лошадью четыре инструктора – бывшие спортсменки. Две из них работают только в сезон. Для обучения на участке построена большая левада.
Летом на конюшне работают, как их здесь называют, "помогаторы". Девочки-подростки чистят и седлают лошадей для проката.
– Лера очень любит лошадей. Она приезжает из Минска. Раньше брала деньги на занятия у родителей, потом предложила мне помогать и таким образом зарабатывать себе на поездки. Полина местная, дочь моего товарища. Он сказал, что лучше, чем в телефоне сидеть все лето, пускай у меня время проводит с пользой, – рассказывает Евгений.
По его словам, чтобы принять всех желающих, особенно в выходные, лошадей не хватает. Он не сторонник такого подхода, когда лошадь должна работать часами подряд. Животное после часа работы должно минимум столько же времени отдыхать.
Помимо услуги проката, к Жене обращаются, чтобы арендовать лошадей для участия в парадах и исторических реконструкциях. Так, лошади участвовали в параде на День независимости, на День МЧС. Они не боятся вертолетов и другой техники. Один день аренды лошади для таких мероприятий стоит около 100 долларов.
Домик арендуют часто для проведения детских праздников, дней рождения. Пока родители готовят еду, детишки знакомятся с местной фауной.
Постепенно участок приобретает некую аутентичность. Сделано здесь все просто и без шика.
– Многие приезжают и говорят мне, мол такой антураж на участке сделан, будто попадаешь в настоящую глухую деревню, – говорит Женя.
Планы на совершенствование участка большие. Нужно доделать коновязь, поменять заборы, достроить дом.
– Хочу построить еще несколько небольших беседок в виде старых избушек. Здесь будет маленькая деревня в деревне. Придумать детскую зону. Только продвигается все медленно. Все приходится делать самому. Возьмусь за стройку - так надо и траву покосить, начну пилить доски – уже клиенты приехали. Но зато помощники у меня какие растут, – улыбаясь, смотрит на сыновей Женя.
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"Все приходится делать самому". Как многодетный минчанин восстановил дом после пожара и создал частную конюшню
Содержать собственную конюшню – дорогое хобби. С другой стороны, желающих научиться уверенно сидеть в седле и почувствовать ветер в волосах на скаку становится...
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