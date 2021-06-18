Может ли многодетная семья купить вторичное жилье по льготному кредиту? Объяснение специалиста

Как многодетной семье купить вторичное жилье по льготному кредиту? Как разделить дом на две квартиры? Как остаться собственником, но не разделять лицевой счет? Подборка самых интересных тем из рубрики «Вопрос-ответ» на Realt.by.
Здравствуйте. Подскажите, можно ли по брачному договору сменить собственника квартиры с мужа на жену, если квартира была построена год назад с привлечением льготного кредита, и он погашен? Муж не против, чтобы собственником стала жена.
– Добрый день. При использовании льготного кредита у вас есть ограничение на отчуждение квартиры. Квартира приобретена в браке, и вы являетесь собственниками этой квартиры совместно с супругом. Вы имеете право заключить брачный договор внутри семьи.
Здравствуйте. Я являюсь собственником квартиры, в которой никто не прописан, плачу по полному возмещению. Хочу впустить квартирантов, заключить договор найма на год с временной регистрацией их в моей квартире, чтобы они платили по субсидированным тарифам. Возможно ли это, как сделать, не будет ли потом проблем их выписать, куда обращаться для заключения договора?
Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО «Твоя столица» Надежда Вашинко:
– Добрый день! Существует два вида регистрации: по месту пребывания – так называемая временная регистрация (до 1 года) и регистрация по месту жительства – условно можно назвать ее постоянной.
Если наниматель зарегистрирован по месту жительства, то плата за техническое обслуживание начисляется ему за 20 кв. м на одного человека плюс 10 кв. м на семью – по субсидируемому тарифу. Если метраж квартиры больше, то оставшиеся метры – по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этой услуги. Также в случае регистрации нанимателя в квартире по месту жительства плата за отопление будет начисляться по субсидируемому тарифу для населения. При необходимости освобождения квартиры и снятия нанимателя с регистрационного учета без его согласия, собственнику придется обращаться в суд.
Если наниматель проживает по договору найма жилого помещения без регистрации по месту жительства, плата за техническое обслуживание соразмерно общей площади жилья, а также за отопление начисляется по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. Не зависит от регистрации при заключении договора найма плата за водоснабжение, водоотведение (канализацию) в пределах установленных норм, а также вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов. За эти услуги плата начисляется по субсидируемым тарифам.
Следует также иметь ввиду, что проживание по договорам найма жилого помещения частного жилищного фонда независимо от регистрации является основанием для перерасчета платы за ЖКУ по месту регистрации нанимателя.
Для перерасчета наниматель предоставляет справка организации, начисляющей плату за коммунальные услуги по месту фактического проживания, для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг.
По вопросам заключения договора найма, регистрации, а также начисления платы за ЖКУ необходимо обратиться в расчётно-справочный центр, который обслуживает Ваш дом.
Здравствуйте, я многодетная мама, у меня четверо детей, воспитываю одна. Стою на очереди на улучшение жилищных условий, снимаю однокомнатную квартиру по договору найма. Мне предлагали строить жилье без отделки, так как у меня был продан старенький домик в деревне, эту площадь отняли, осталось от 100 "квадратов" 50. Но и на квартиру без отделки, чтобы построить двухкомнатную, мне нужно было вложить весь материнский капитал и ещё взять коммерческий кредит. Посчитали, что выплаты по кредиту по 300 рублей в месяц. Я объяснила, что я не могу так строить, тем более без отделки, я одна, я и снимать жилье потом не смогу, и жить в построенной квартире также не смогу, так как нет возможности сделать там ремонт и в итоге жить будет негде с детьми. Я нашла вариант покупки квартиры, обратилась, чтобы узнать, что нужно для приобретения вторичного жилья по льготному кредиту как многодетной маме. Мне ответили, что так как есть долевое строительство, на покупку они льготный кредит не предоставляют, хотя я прочитала, что многодетных семей это не касается, права ли я? И что мне нужно сделать для покупки вторичного жилья? Может есть какая отдельная очередь, и куда обратиться, я просто уже не знаю, что делать, помогите, пожалуйста!
Отвечает заместитель директора по договорной и общеправовой работе агентства недвижимости «Твоя столица» Андрей Кудакаев:
– Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 N 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» многодетные семьи, улучшающие жилищные условия путем приобретения жилых помещений, в том числе на вторичном рынке, включаются в списки на получение льготных кредитов независимо от ограничений, предусмотренных для иных категорий граждан. Таким образом, действительно льготный кредит предоставляется многодетным семьям независимо от формы улучшения жилищных условий – долевое строительство или покупка на вторичном рынке жилья.
Для получения информации по вопросу предоставления льготного кредита на приобретение вторичного жилья Вы можете обратиться в местный исполком (администрацию района в городе).
Сообщаем также, что из нормируемого размера общей площади приобретаемого жилого помещения вычитается общая площадь жилых помещений, отчужденных кредитополучателем в течение 3 лет до заключения кредитного договора.
Имеется частный блокированный 2-х этажный жилой дом (согласно ведомости технических характеристик). Данный дом имеет трех собственников, имеющих разные доли (1/4, 1/4, 1/2). Собственники с долями 1/4, 1/4 живут в одной части, а собственник 1/2 во второй. Дом имеет два различных входа и разделен примерно пополам. Однако одно жилое квартиры №1 (условно) находится над помещением квартиры №2, т.е. разделение дома по вертикальной оси не представляется возможным (данное требование было озвучено БТИ Первомайского района в 2015 году). Так же имеются отдельные счетчики газа и воды, и один электрический счетчик. Земельный участок также разделен между собственниками в том же отношении. Возможно ли разделить данный дом на две квартиры? Куда необходимо обратиться? Спасибо.
– В соответствии со статьей 138 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, собственник (собственники) жилого помещения при наличии технической возможности на перепланировку с образованием двух и более жилых помещений вправе произвести раздел жилого помещения. При отсутствии взаимного согласия на раздел жилого помещения между собственниками жилого помещения раздел производится в судебном порядке.
При отсутствии технической возможности на перепланировку с образованием двух и более жилых помещений собственник (собственники) вправе требовать раздела жилого помещения с выделением ему (им) изолированной жилой комнаты (жилых комнат) в собственность и оставлением подсобных помещений в общей долевой собственности.
Жилое помещение, в котором имеются самовольные надстройка, пристройка и (или) перестройка, не подлежит разделу до государственной регистрации в установленном порядке изменения этого жилого помещения на основании факта надстройки, пристройки и (или) перестройки.
То есть, как мы видим, в основном все упирается в наличие технической возможности.
Есть ли техническая возможность разделить Ваш дом на две квартиры или нет, может сказать только эксперт.
Соответственно закажите строительно-техническую экспертизу, по результатам которой, и удастся определить есть ли наличии технической возможности для раздела жилого дома на несколько квартир или нет. Если есть, то эксперты предложат варианты раздела в натуре с определением перечня работ, необходимых для переоборудования жилого помещения, их стоимость и расчет размера компенсации, подлежащей выплате в пользу лица, которое сохранит за собой право на меньшую, чем до раздела, долю в праве собственности на жилое помещение (так называемое отступление от идеальных долей) и т.д.
Здравствуйте, такой вопрос. Был построен дом за счет льготного кредита многодетным семьям. На данный момент дом не принять, т.к. по дому пошли трещины. Можно ли отказаться от этого дома в связи с этой проблемой? Или есть еще какие-нибудь варианты для отказа? Заранее спасибо.
Добрый день. Ситуация: приватизированная квартира на 3-х участников - мама и мы с сестрой. Наступает момент вступления в наследство, я от него отказалась в пользу сестры, но по-прежнему имею долю в квартире (1/3). Нотариус и юрисконсульт в РСЦ говорят, что будет автоматическое разделение счетов, если собственников два, но в предыдущих «Вопрос-ответ» по этой теме увидела, что лицевой счет можно оставить единым по заявлению обоих собственников. Так ли это в настоящее время? Спасибо.
– Добрый день. Для разделения лицевых счетов необходимо ваше заявление, подойдите к начальнику (юристу) РСЦ и поставьте их в известность, что вы ведёте совместное хозяйство, и лицевой счёт разделять не будете.