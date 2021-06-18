Может ли многодетная семья купить вторичное жилье по льготному кредиту? Объяснение специалиста

Здравствуйте. Я являюсь собственником квартиры, в которой никто не прописан, плачу по полному возмещению. Хочу впустить квартирантов, заключить договор найма на год с временной регистрацией их в моей квартире, чтобы они платили по субсидированным тарифам. Возможно ли это, как сделать, не будет ли потом проблем их выписать, куда обращаться для заключения договора?

Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО «Твоя столица» Надежда Вашинко :

– Добрый день! Существует два вида регистрации: по месту пребывания – так называемая временная регистрация (до 1 года) и регистрация по месту жительства – условно можно назвать ее постоянной.

Если наниматель зарегистрирован по месту жительства, то плата за техническое обслуживание начисляется ему за 20 кв. м на одного человека плюс 10 кв. м на семью – по субсидируемому тарифу. Если метраж квартиры больше, то оставшиеся метры – по тарифу, обеспечивающему полное возмещение экономически обоснованных затрат на оказание этой услуги. Также в случае регистрации нанимателя в квартире по месту жительства плата за отопление будет начисляться по субсидируемому тарифу для населения. При необходимости освобождения квартиры и снятия нанимателя с регистрационного учета без его согласия, собственнику придется обращаться в суд.

Если наниматель проживает по договору найма жилого помещения без регистрации по месту жительства, плата за техническое обслуживание соразмерно общей площади жилья, а также за отопление начисляется по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат. Не зависит от регистрации при заключении договора найма плата за водоснабжение, водоотведение (канализацию) в пределах установленных норм, а также вывоз, обезвреживание и переработка твердых коммунальных отходов. За эти услуги плата начисляется по субсидируемым тарифам.

Следует также иметь ввиду, что проживание по договорам найма жилого помещения частного жилищного фонда независимо от регистрации является основанием для перерасчета платы за ЖКУ по месту регистрации нанимателя.

Для перерасчета наниматель предоставляет справка организации, начисляющей плату за коммунальные услуги по месту фактического проживания, для перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг.

По вопросам заключения договора найма, регистрации, а также начисления платы за ЖКУ необходимо обратиться в расчётно-справочный центр, который обслуживает Ваш дом.