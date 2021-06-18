Доллар США и евро подешевели на торгах в пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн – Sputnik. Доллар США и евро упали в цене, российский рубль подорожал по итогам торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Евро просел на 0,53%, доллар США упал в стоимости на 0,21%, российский рубль подорожал на 0,27%.

По итогам торгов 18 июня на бирже установлены следующие курсы:

евро – 3 белорусских рубля

доллар США – 2,52 рубля

100 российских рублей – 3,49 рубля

При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.

Доходы белорусов

Белстат подсчитал реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – апреле 2021-го. Они увеличились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно белорусской методологии, реальными располагаемыми доходами считаются денежные доходы, из которых уже вычтены налоги, сборы и взносы, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

Белстат в начале июня распространил информацию, что в мае этого года индекс потребительских цен в сравнении с декабрем 2020 года составил 105,2%. Прогнозный показатель роста инфляции при этом увеличили в годовом выражении с 5% до 7%.

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