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Доллар США и евро подешевели на торгах в пятницу
18.06.2021 14:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн – Sputnik. Доллар США и евро упали в цене, российский рубль подорожал по итогам торгов в пятницу, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Евро просел на 0,53%, доллар США упал в стоимости на 0,21%, российский рубль подорожал на 0,27%.
По итогам торгов 18 июня на бирже установлены следующие курсы:
При формировании курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменных пунктах.
Доходы белорусов
Белстат подсчитал реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе – апреле 2021-го. Они
Согласно белорусской методологии, реальными располагаемыми доходами считаются денежные доходы, из которых уже вычтены налоги, сборы и взносы, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Белстат в начале июня распространил информацию, что в мае этого года индекс потребительских цен в сравнении с декабрем 2020 года составил 105,2%. Прогнозный показатель роста инфляции при этом увеличили в годовом выражении с 5% до 7%.
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Российский рубль в последний рабочий день недели по итогам торгов прибавил в стоимости по отношению к белорусской валюте.
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