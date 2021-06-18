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Всемирный банк отказался поддержать Сальвадор в переходе на биткоин
18.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Совсем недавно эта страна первой в мире узаконила криптовалюту в качестве платежного средства. Всемирный банк заявил, что готов оказывать помощь правительству Сальвадора, но использование криптовалюты на государственном уровне - это не то, что банк может поддержать, поскольку считает первую цифровую монету недостаточно прозрачной.
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Совсем недавно эта страна первой в мире узаконила криптовалюту в качестве платежного средства. Всемирный банк заявил, что готов оказывать помощь правительству...
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