Всемирный банк отказался поддержать Сальвадор в переходе на биткоин

Источник материала: БT

Совсем недавно эта страна первой в мире узаконила криптовалюту в качестве платежного средства. Всемирный банк заявил, что готов оказывать помощь правительству Сальвадора, но использование криптовалюты на государственном уровне - это не то, что банк может поддержать, поскольку считает первую цифровую монету недостаточно прозрачной.