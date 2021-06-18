Столичные новостройки дорожают: квадрат за неделю прибавил в цене 0,7 %

Источник материала: БT

Столичные квартиры дорожают. Речь идет о новостройках, свежий квадрат за неделю прибавил в цене 0,7 %, в итоге 1 301 доллар стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы, напротив, просела, минус 0,2 % - и его цена 1 241 доллар. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 60 долларов в пользу новостроек.