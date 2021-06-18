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Столичные новостройки дорожают: квадрат за неделю прибавил в цене 0,7 %

18.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Столичные квартиры дорожают. Речь идет о новостройках, свежий квадрат за неделю прибавил в цене 0,7 %, в итоге 1 301 доллар стоит квадратный метр в новых домах Минска. Стоимость квадратного метра на вторичке столицы, напротив, просела, минус 0,2 % - и его цена 1 241 доллар. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 60 долларов в пользу новостроек. 


 
Теги: Минск
 
 
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Столичные квартиры дорожают. Речь идет о новостройках, свежий квадрат за неделю прибавил в цене 0,7 %, в итоге 1 301 доллар стоит квадратный метр в новых домах Минска....
 
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