БелАЗ отгрузил четыре 45-тонных карьерных самосвала в Македонию

Источник материала: БT

В эту страну компания осуществила поставки машин впервые. Это новое поколение самосвалов с моторами, соответствующими современным экологическим стандартам. Наши машины будут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружениях Македонии, а также на предприятиях перерабатывающей промышленности и при строительстве дорожно-магистральных комплексов.

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