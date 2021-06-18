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БелАЗ отгрузил четыре 45-тонных карьерных самосвала в Македонию
18.06.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
В эту страну компания осуществила поставки машин впервые. Это новое поколение самосвалов с моторами, соответствующими современным экологическим стандартам. Наши машины будут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружениях Македонии, а также на предприятиях перерабатывающей промышленности и при строительстве дорожно-магистральных комплексов.
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В эту страну компания осуществила поставки машин впервые. Это новое поколение самосвалов с моторами, соответствующими современным экологическим стандартам. Наши...
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