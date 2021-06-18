Цены на дизтопливо рекордно растут в России: чего ждать белорусам?

Источник материала: Sputnik Беларусь

С чем связано такое увеличение стоимости на дизельное топливо, и стоит ли теперь странам ЕАЭС опасаться роста цен - Sputnik узнал у экспертов.

- С чем связан такой рост стоимости, учитывая, что по данным Минэнерго России объем предложения дизельного топлива на внутреннем российском рынке сегодня в два раза превышает объем потребления?

- Дмитрий Коптев, член Экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК):

- Начнем с того, что начало лета каждый год знаменуется ростом цен на топливо, так что сейчас ничего неожиданного не происходит. Набор факторов всегда один и тот же. Весенние полевые работы, дачный сезон, сезон отпусков – тем более за границу не полетишь, а выехать куда-то хочется. На все это накладываются профилактические ремонты на нефтеперерабатывающих заводах, которые тоже проводят летом. Несмотря на то, что на этот период компании всегда создают резерв топлива, боязнь локальных дефицитов у трейдеров сохраняется, и они стараются, в свою очередь, купить на всякий случай побольше. Все это приводит к росту спроса, а, значит, и оптовых цен.

В марте Совет федерации выдвинул дельное предложение – сделать план-график ремонтов на НПЗ общедоступным. Сейчас это документ для служебного пользования, поэтому те же трейдеры не имеют возможности планировать собственные закупки с открытыми глазами. Инициатива интересная.

В то же время 2021-й год имеет свою специфику. Прежде всего, это очень быстрый рост нефтяных цен. Напомню, с начала года сорт Brent подорожал с $50 до почти $75 за баррель. То есть в 1,5 раза. В сочетании со слабым рублем это повышает привлекательность экспорта по сравнению с внутренним рынком.

Что касается двукратного превышения предложения над спросом. Поправлю – не предложения, а производства над внутренним спросом. Это не означает кризиса перепроизводства – невостребованное внутренним рынком топливо просто экспортируется. Сейчас экспортировать стало выгоднее. Правительство пытается с этим бороться – например, только что снова повышен норматив биржевой продажи (правда, всего на 1%), привлекательность экспортной альтернативы снижается с помощью демпферного механизма. Но с полуторакратным подорожанием эти инструменты явно не справляются.

- Грозит ли такой рост стоимости топлива очередным повышением цен на другие товары, ведь стоимость их доставки теперь, кажется, неизбежно возрастет? Как скажется рост цен на конечных покупателях?

- Дмитрий Коптев, член Экспертного совета Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК):

- Разумеется, любые издержки бизнеса, в том числе и логистические, в конечном итоге ложатся на потребителя. Рост будет. Чтобы сказать, насколько именно, нужно смотреть на контракты транспортных компаний со своими клиентами. Обычно там заложен коридор цен на топливо. Если цена остается внутри этого коридора, тарифы транспортников не меняются. Если выходит за границы – пересматриваются в ту или другую сторону.

Правительство РФ уже дало понять, что готово пойти на крайние меры ради сохранения стабильности топливного рынка. В числе предложенных мер – запрет экспорта и даже заморозка цен, чего мы не видели с 2018 года. Пока дело ограничивается словесными интервенциями, если они не помогут, дойдет и до реальных ограничений.

- Что ждет страны ЕАЭС, топливный рынок которых традиционно зависит от цен в России? Стоит ли странам Союза готовиться к росту цен на топливо?

- Вячеслав Мищенко, руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

- Что касается состояния рынков стран ЕАЭС, то здесь, наверное, ситуация немножко проще, нежели в России. В странах Союза достаточно широко применяются такие протекционистские меры, как запрет экспорта, регулирование цен… Конечно, рост цен на нефть и на моторное топливо будет влиять на производство в странах ЕАЭС.

Но, по большому счету, только российский рынок находится под серьезным давлением, поскольку у нас чистый netback (рыночная цена нефти у конечного потребителя минус стоимость ее поставки от места производства, - Sputnik). То есть, экспортный паритет. Цена, которая действительно имеет существенное влияние от международного рынка на внутренний. В странах ЕАЭС такого нет.

Поэтому каких-то серьезных катаклизмов для стран ЕАЭС - даже с высокими ценами на нефть и нефтепродукты - я не вижу, поскольку там достаточно много сдерживающих механизмов и регулирование цен.