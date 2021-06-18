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В Нидерландах создадут биржу водорода

18.06.2021 16:41 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Нидерландах создадут биржу водорода, топлива будущего. Такая альтернатива нефти и газу обойдется планете в сотни миллиардов долларов, подсчитали аналитики. Авторы инициативы ожидают, что новая биржа водорода послужит делу развития водородного рынка и позволит ускорить массовое использование топлива будущего. В концепции создания биржи подразумевается, что весь водород, независимо от способа получения, будет транспортироваться в одной сети, как в случае с электроэнергией или газом. Проблему экологичности будут решать за счет сертификации. В индексе цен хотят учитывать метод производства и степень сокращения выбросов углекислого газа.


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В Нидерландах создадут биржу водорода, топлива будущего. Такая альтернатива нефти и газу обойдется планете в сотни миллиардов долларов, подсчитали аналитики....
 
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