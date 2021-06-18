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Меньше сделок и реальные цены падают. Обзор рынка продажи квартир за май 2021 года

18.06.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Отрицательную динамику в мае демонстрировал и уровень предложения: количество объявлений о продаже квартир за месяц снизилось на 6%.

Меньше сделок и реальные цены падают. Обзор рынка продажи квартир за май 2021 года

Снижение числа сделок наблюдалось во всех сегментах. Сильнее всего за месяц сократились продажи 1-комнатных квартир, однако их доля в общей структуре спроса остается высокой – 43%. На 8% уменьшилось количество проданных «двушек», но доля их в общей структуре подросла на 5 п. п. – до 35%. Продажи 3-комнатных квартир снизились в мае на 15%.

Впервые с конца 2020 года доля сделок с квартирами в готовых новостройках вернулась к своему среднему значению – 13% в месяц. В предыдущие 5 месяцев около 20-30% всех проданных квартир ежемесячно располагались в новых домах.

Заметно снизились продажи квартир в Первомайском, Октябрьском и Фрунзенском районах, в то время как в Московском и Центральном районах квартиры покупали чаще обычного.

В сделках чаще, чем обычно, фигурировали квартиры в современных каркасных и типовых кирпичных домах. Реже, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных «панельках» и старых кирпичных домах.

Цены

Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась на 0.5% и составила 1295 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1367 $/м2 (+0.3% за месяц) — $ 50 500;

2-комнатные квартиры: 1257 $/м2 (-0.6%) — $ 59 400;

3-комнатные квартиры: 1205 $/м2 (+4.2%) — $ 77 500;

4-комнатные квартиры: 1211 $/м2 (-0.8%) — $ 92 000.

Меньше сделок и реальные цены падают. Обзор рынка продажи квартир за май 2021 года

Цена предложения за тот же период, напротив, выросла на 0.7% - 1238 $/м2. В большей мере подорожали 1-комнатные квартиры – на 1.8% по сравнению с апрелем. Рост средних цен квадратного метра у других типов не превышал 0.3%.

Данная цена предложения сильно подвержена влиянию новостроек. Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в марте составляла 1324 $ (-0.7% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры — 1405 $/м2 (-0.3% за месяц),

2-комнатные квартиры — 1328 $/м(-0.8%),

3-комнатные квартиры — 1268 $/м2 (-0.2%),

4-комнатные квартиры — 1243 $/м(-2.2%).


Меньше сделок и реальные цены падают. Обзор рынка продажи квартир за май 2021 года

В большинстве микрорайонов столицы прослеживалась отрицательная динамика цен на квартиры. Сильнее всего за месяц снизилась средняя цена квадратного метра в микрорайонах Козлова-Ботаническая (-3.5%), Уманская (-3.4%) и Клары Цеткин-Романовская (-2.7%). Наиболее существенный рост цен на квартиры наблюдался в микрорайонах Менделеева-Столетова, Калинина и Воронянского. Во всех трех квадратный метр подорожал не более, чем на 1%.


Меньше сделок и реальные цены падают. Обзор рынка продажи квартир за май 2021 года

В ключевых городах региона средние цены на квартиры в долларовом эквиваленте в мае также выросли, но существеннее, чем в Минске. В Санкт-Петербурге квадратный метр по сравнению с апрелем подорожал сразу на 7%, в Вильнюсе – на 6%, в Москве – на 5%. Более скромный рост отмечался в Варшаве и Киеве – на 4% и 2% соответственно.


Меньше сделок и реальные цены падают. Обзор рынка продажи квартир за май 2021 года

 
Теги: Минск
 
 
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Количество сделок с квартирами в Минске в мае сократилось сразу на 23%, немногим превысив 1000. Но несмотря на просадку текущий уровень спроса является средним для...
 
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