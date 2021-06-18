Меньше сделок и реальные цены падают. Обзор рынка продажи квартир за май 2021 года

Снижение числа сделок наблюдалось во всех сегментах. Сильнее всего за месяц сократились продажи 1-комнатных квартир, однако их доля в общей структуре спроса остается высокой – 43%. На 8% уменьшилось количество проданных «двушек», но доля их в общей структуре подросла на 5 п. п. – до 35%. Продажи 3-комнатных квартир снизились в мае на 15%.

Впервые с конца 2020 года доля сделок с квартирами в готовых новостройках вернулась к своему среднему значению – 13% в месяц. В предыдущие 5 месяцев около 20-30% всех проданных квартир ежемесячно располагались в новых домах.

Заметно снизились продажи квартир в Первомайском, Октябрьском и Фрунзенском районах, в то время как в Московском и Центральном районах квартиры покупали чаще обычного.

В сделках чаще, чем обычно, фигурировали квартиры в современных каркасных и типовых кирпичных домах. Реже, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных «панельках» и старых кирпичных домах.

Цены

Средняя цена проданных в Минске квартир за месяц снизилась на 0.5% и составила 1295 $/м2.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1367 $/м2 (+0.3% за месяц) — $ 50 500;

2-комнатные квартиры: 1257 $/м2 (-0.6%) — $ 59 400;

3-комнатные квартиры: 1205 $/м2 (+4.2%) — $ 77 500;

4-комнатные квартиры: 1211 $/м2 (-0.8%) — $ 92 000.