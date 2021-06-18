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Мясопродукцию комплекса "Беларуськалий" разрешили везти в РФ
18.06.2021 19:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июн — Sputnik. С 19 июня снимаются временные ограничения на поставки продукции с мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Беларуськалий", сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).
"Решение принято по результатам анализа предоставленных материалов, а также гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь", - указано на сайте российского ведомства.
Обращается внимание, что продукция должна быть произведена не ранее 19 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
"Черный список"
Ограничения на поставки мясной продукции от "Беларуськалия" были введены с 23 марта текущего года. Обоснованием стало обнаружение тетрациклина в говядине охлажденной.
Тогда же в "черный список" попали:
Россельхознадзор сообщил ветеринарной службе Беларуси о выявлении несоответствий до введения временных ограничений продукции следующих предприятий:
Ранее российское ведомство неоднократно вводило и снимало ограничения на поставки продукции с некоторых белорусских предприятий по разным причинам, а также устанавливало режим усиленного лабораторного контроля.
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Ограничения на поставки были введены в конце марта нынешнего года. Анализ представленных материалов, а также гарантии от Минсельхозпрода Беларуси позволили...
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