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Мясопродукцию комплекса "Беларуськалий" разрешили везти в РФ

18.06.2021 19:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июн — Sputnik. С 19 июня снимаются временные ограничения на поставки продукции с мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Беларуськалий", сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

"Решение принято по результатам анализа предоставленных материалов, а также гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Республики Беларусь", - указано на сайте российского ведомства.

Обращается внимание, что продукция должна быть произведена не ранее 19 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

"Черный список"

Ограничения на поставки мясной продукции от "Беларуськалия" были введены с 23 марта текущего года. Обоснованием стало обнаружение тетрациклина в говядине охлажденной.

Тогда же в "черный список" попали:

  • производственный цех "Сенненский" ПУП Оршанского молочного комбината – отказ от инспекции;
  • ОАО "Дятловский сыродельный завод" – выявление натамицина в сыре;
  • ОАО "Поставский молочный завод" – выявление сульфаметазина в сыворотке молочной концентрированной.

Россельхознадзор сообщил ветеринарной службе Беларуси о выявлении несоответствий до введения временных ограничений продукции следующих предприятий:

  • управляющая компания холдинга "Могилевская молочная компания "Бабушкина крынка" – выявление линкомицина и тилозина в молоке сухом, отобранном на ООО "ДАНОН Индустрия", Московской области;
  • ОАО "Белрыба" – выявление мышьяка в икре лосося зернистой;
  • ОАО "Милкавита" – выявление норфлоксацина в молоке сухом;
  • УПП "Полоцкий молочный комбинат" — выявление сульфаметазина в молоке питьевом ультрапастеризованном.

Ранее российское ведомство неоднократно вводило и снимало ограничения на поставки продукции с некоторых белорусских предприятий по разным причинам, а также устанавливало режим усиленного лабораторного контроля.

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Теги: Минск
 
 
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