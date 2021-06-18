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Россельхознадзор снял ограничения на поставки с мясоперерабатывающего комплекса "Беларуськалия"

18.06.2021 20:58 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 19 июня отменяет введенные ранее временные ограничения на поставки продукции с мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Беларуськалий", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

Продукция предприятия, поставляемая в Россию, должна быть произведена с 19 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Решение принято по результатам анализа предоставленных материалов, а также гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Продукция предприятия, поставляемая в Россию, должна быть произведена с 19 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.
 
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