Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор с 19 июня отменяет введенные ранее временные ограничения на поставки продукции с мясоперерабатывающего комплекса ОАО "Беларуськалий", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

Продукция предприятия, поставляемая в Россию, должна быть произведена с 19 июня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Решение принято по результатам анализа предоставленных материалов, а также гарантий Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.-0-