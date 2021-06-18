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В Беларуси в январе-мае построили 16,7 тыс. квартир

18.06.2021 20:58 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации всех форм собственности в январе - мае построили 16,7 тыс. новых квартир, введено в эксплуатацию 1,497 млн кв.м жилья. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 555,4 тыс. кв.м, или 37,1% от общего объема введенного жилья. Из них с использованием государственной поддержки - 405,5 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 463 тыс. кв.м жилья, или 30,9% от общего ввода по стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 555,4 тыс. кв.м, или 37,1% от общего объема введенного жилья. Из них с...
 
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