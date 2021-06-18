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Эксперты МАГАТЭ провели миссию по вопросам инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС

18.06.2021 20:58 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты МАГАТЭ провели консультативную миссию по вопросам инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС. Работа проходила в формате видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Эксперты МАГАТЭ совместно с приглашенными специалистами из США и Аргентины рассмотрели результаты самооценки Белорусской АЭС выполнения рекомендаций и предложений, полученных в ходе миссии МАГАТЭ по вопросам эксплуатационной безопасности (Pre-OSART), которая состоялась на БелАЭС в августе 2019 года. Оценка дана по направлениям проверки "Техническая поддержка" и "Опыт эксплуатации". Полученные рекомендации будут использованы при подготовке к проведению в октябре 2021 года повторного визита на Белорусскую АЭС экспертной группы Pre-OSART", - рассказали в пресс-службе.

Миссия МАГАТЭ Pre-OSART (Operational Safety Review Team) - миссия группы анализа эксплуатационной безопасности. В соответствии с регламентом МАГАТЭ, она проводится для строящихся и вводимых в эксплуатацию АЭС до загрузки ядерного топлива.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Миссия МАГАТЭ Pre-OSART (Operational Safety Review Team) - миссия группы анализа эксплуатационной безопасности. В соответствии с регламентом МАГАТЭ, она проводится для строящихся и...
 
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