Источник материала: БелТА

18 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия государственного объединения "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" в январе - мае поставили на рынок Китая товаров на $4,6 млн, что в 3,2 раза превысило объем экспорта за аналогичный период 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне.

Китай является третьим по размерам экспорта внешнеторговым партнером предприятий концерна, добавили специалисты. Исходя из сформированного на сегодня экспортного портфеля наиболее активно работают на китайском рынке производители сухих молочных продуктов ОАО "Молоко" (Витебск), ОАО "Верхнедвинский маслосырзавод", ОАО "Глубокский молочно-консервный комбинат", филиал "Лепельский молочно-консервный комбинат" ОАО "Витебский мясокомбинат" и ОАО "Полоцкий молочный комбинат". Сухое молоко и сухая молочная сыворотка занимают в товарной структуре экспорта почти 100%.

С учетом прогноза уровня обеспеченности продовольственными товарами в Китае у организаций Витебской области есть потенциал для расширения присутствия на рынке Поднебесной, отметили в концерне.

Это может быть достигнуто за счет наращивания объемов по уже существующим экспортным позициям и вывода на рынок других молочных и мясных продуктов, а также за счет расширения перечня аккредитованных для экспорта в Китай предприятий. На сегодняшний день организации аттестованы на право поставок всей молочной продукции, замороженной говядины и изделий из нее. В 2021 году список аккредитованных поставщиков пополнило ОАО "Поставский молочный завод".

На данном этапе предприятия концерна работают на основе оптовых поставок. На перспективу ставятся задачи с учетом потребностей потенциальных покупателей адаптировать под китайский рынок такие изделия, как, например, сгущенное молоко, мясные консервы, творожные сырки, а также расширить товарную номенклатуру за счет производства и продвижения на рынок КНР продукции с увеличенными сроками годности. Планируется проработать вопросы развития электронной торговли на рынке КНР и организации поставок товаров посредством электронных торговых площадок. Для решения поставленных задач предполагается активнее использовать потенциал выставочных мероприятий. Предприятия концерна ежегодно участвуют в специализированных выставках в Китае, в 2021-м планируется представить экспортный потенциал концерна на Всемирной выставке ЭКСПО в рамках дней Витебской области в национальном павильоне Беларуси.

ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" является одним из крупнейших в Беларуси объединений производителей мясо-молочной, мукомольно-крупяной, плодовоовощной, хлебобулочной и кондитерской продукции, комбикормов, премиксов, рыбных консервов. В его структуру входят 18 перерабатывающих предприятий, 10 обслуживающих, 3 торговых, 111 сельскохозяйственных организаций. Концерн координирует работу семи агропромышленных объединений, созданных в рамках реализации указа №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".-0-