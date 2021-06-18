Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открылся новый транспортно-логистический центр "Великий камень-Белтаможсервис", сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Современный транспортно-логистический комплекс Минского филиала РУП "Белтаможсервис" развивается и расширяется. Начал функционировать новый транспортно-логистический центр "Великий камень-Белтаможсервис". Его размещение обусловлено географическими и экономическими факторами", - рассказали на предприятии.

Так, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" расположен в центре Беларуси, в 25 км от Минска, является опорной точкой экономического пояса Шелкового пути, выполняет роль коммуникационного звена между Европой, СНГ и Россией. Через индустриальный парк проходит международная автомагистраль Москва - Берлин (M1/E30) в Россию и Центральную Европу. Два крупнейших трансъевропейских железнодорожных транспортных коридора обеспечивают связи с Европой и Россией, а также с Балтийским и Черным морями, прямое подключение к Транссибирской магистрали, прямое сообщение с транзитным международным маршрутом Чунцин - Синьцзян - Европа. Также в границы парка включен международный аэропорт.

"Транспортно-логистический центр позволяет обрабатывать грузы, которые приходят различными видами транспорта. В зависимости от индивидуальных характеристик товаров возможно как напольное, так и стеллажное хранение. Складской комплекс терминала включает в себя склад временного хранения (для товаров, находящихся под таможенным контролем), таможенный склад (для товаров, помещенных под таможенную процедуру таможенного склада) и склад общего пользования (для хранения и обработки товаров, не находящихся под таможенным контролем)", - пояснили на предприятии.

Сегодня "Великий камень-Белтаможсервис" является одним из девяти транспортно-логистических центров РУП "Белтаможсервис".-0-