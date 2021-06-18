ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь заинтересована в развитии интермодальных перевозок в Турцию - Авраменко

18.06.2021 20:58 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии интермодальных перевозок в Турцию. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко во время встречи с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном и главой Турецко-белорусского совета делового сотрудничества Йылмазом Сойджаном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Алексей Авраменко в ходе переговоров подчеркнул, что надежной основой наращивания объемов торговли товарами и услугами между государствами служит многолетний позитивный опыт сотрудничества двух стран в области транспорта.

Основной повесткой встречи стало обсуждение осуществления интермодальных перевозок грузов между Беларусью и Турцией железнодорожным транспортом. Йылмаз Сойджан отметил: "Неотъемлемой частью сбалансированного развития торговых отношений является транспортно-логистическая составляющая. Данный железнодорожный коридор предполагает организацию в том числе контейнерных перевозок грузов. Его реализация в значительной мере понизит издержки и расходы". Алексей Авраменко заверил, что белорусская сторона также заинтересована в проработке данного предложения.

"Мы сегодня готовы прилагать все усилия для развития интермодальных перевозок Беларусь - Турция в ближайшее время. Это одно из перспективных направлений для расширения эффективного сотрудничества между странами и увеличения товарооборота", - сказал министр. Он добавил, что Белорусская железная дорога в сотрудничестве с бизнес-сообществом Турции обеспечит детальную проработку транспортно-логистических схем перевозок грузов с задействованием контейнерных сервисов.

Стороны также обсудили взаимодействие в сферах автомобильного, воздушного транспорта и дорожного хозяйства. В заключение встречи они подтвердили высокую заинтересованность в дальнейшем стратегическом партнерстве.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стороны также обсудили взаимодействие в сферах автомобильного, воздушного транспорта и дорожного хозяйства. В заключение встречи они подтвердили высокую...
 
Новости дня
Новости экономики
 
LeverX Group внедрит SAP-решение для розничной сети «Магнит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by