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Российский рубль на торгах 18 июня подорожал, евро и доллар подешевели
18.06.2021 21:00 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 18 июня подорожал, евро и доллар подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0054 до Br2,5153 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0161 - его курс составил Br2,9964 за 1 евро.
Курс российского рубля увеличился на Br0,0094 и составил Br3,485 за 100 российских рублей.-0-
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Доллар подешевел на Br0,0054 до Br2,5153 за $1. Евро стал дешевле на Br0,0161 - его курс составил Br2,9964 за 1 евро.
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