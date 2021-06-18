Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский рубль на торгах 18 июня подорожал, евро и доллар подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0054 до Br2,5153 за $1.

Евро стал дешевле на Br0,0161 - его курс составил Br2,9964 за 1 евро.

Курс российского рубля увеличился на Br0,0094 и составил Br3,485 за 100 российских рублей.-0-

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