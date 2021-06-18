БелАЭС получила ядерное топливо для первой перегрузки

Источник материала: БелТА

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На БелАЭС успешно завершился входной контроль свежего ядерного топлива, поставленного из России для первой плановой перегрузки топлива на энергоблоке №1. До начала загрузки в реактор все тепловыделяющие сборки (ТВС) будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива, сообщили БЕЛТА в пресс-службе госкорпорации "Росатом".

Это первая партия топлива, изготовленная для БелАЭС на Машиностроительном заводе в Электростали Московской области (АО "МСЗ", предприятие топливной компании "Росатома" "ТВЭЛ"), при этом стартовая загрузка для обоих энергоблоков была произведена на Новосибирском заводе химконцертратов (ПАО "НЗХК").

"Оба фабрикационных завода ТВЭЛ успешно освоили производство топлива для реакторов ВВЭР-1200. Это дает нам не только гибкость в формировании производственной программы, но и повышает надежность топливообеспечения этих энергоблоков. На сегодня эксплуатируются уже пять блоков ВВЭР-1200 и их количество будет расти по мере реализации зарубежных проектов "Росатома", - отметил старший вице-президент по производству АО "ТВЭЛ" Михаил Зарубин.

Проектная стратегия использования топлива в реакторах ВВЭР-1200 БелЭС предусматривает четырехгодичный топливный цикл с одной перегрузкой раз в 12 месяцев во время планово-предупредительного ремонта. Стартовая загрузка и первая перегрузка топлива на каждом энергоблоке входят в генеральный контракт на строительство электростанции (поставщик - АО ИК "АСЭ" - инжиниринговый дивизион "Росатома"). Поставки свежего топлива по прямому контракту между АО "ТВЭЛ" и БелАЭС начнутся с 2022 года.

Весной 2021 года на БелАЭС успешно завершился входной контроль стартовой загрузки топлива производства ПАО "НЗХК" для энергоблока №2.

Машиностроительный завод - один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав топливной компании "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом".

Топливная компания "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. ТВЭЛ является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реактора в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион "Росатома" является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана.-0-