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Товарооборот Беларуси и России в январе-апреле вырос на 18%

18.06.2021 21:01 — Новости Экономики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Объем взаимной торговли между Беларусью и Россией за первые четыре месяца текущего года вырос на 18%. Об этом сообщил журналистам глава МИД Беларуси Владимир Макей по итогам состоявшихся сегодня в Москве переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"С удовлетворением отмечаю почти 18-процентный рост взаимного товарооборота за первые четыре месяца этого года в сравнении с январем-апрелем прошлого, - сказал Владимир Макей. - Активный рост товарооборота, завершение работы над программами интеграции по конкретным трекам экономического сотрудничества - все это служит укреплению наших стран, формирует единую экономическую платформу Союзного государства, способствует росту благосостояния людей. И это достойный ответ любителям повоспитывать неуступчивых белорусов и россиян с помощью санкций".

Владимир Макей подчеркнул: Россия была и остается важнейшим партнером Беларуси. "Несмотря на все объективные сложности, белорусско-российские отношения продолжают активно развиваться, - констатировал он. - Особенно ценно сохранение привычных форматов взаимодействия в непростое время пандемии".

Министр отметил интенсивный уровень белорусско-российского взаимодействия в нынешнем году, в том числе между президентами двух стран, премьер-министрами, а также межотраслевое сотрудничество. Традиционно важное значение в белорусско-российских отношениях имеют межрегиональные связи. Он напомнил, что стороны готовятся в ближайшее время провести традиционный Форум регионов Беларуси и России, на котором всегда заключаются крупные контракты между субъектами хозяйствования двух стран.-0-

 
 
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"С удовлетворением отмечаю почти 18-процентный рост взаимного товарооборота за первые четыре месяца этого года в сравнении с январем-апрелем прошлого", - сказал...
 
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