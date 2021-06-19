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«В такую жару - самое оно». Что происходит на Цнянке в первые жаркие выходные лета
20.06.2021 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минск пришла большая жара - и люди потянулись к воде. В этом плане одно из самых популярных мест столицы – Цнянское водохранилище. Субботним утром REALT прогулялся по здешним пляжам и посмотрел, сколько собралось народа, а также чем тут можно заняться, кроме купания и принятия солнечных ванн на берегу.
А там ситуация не лучше. Визуально на пляже №2 людей еще больше. Стоянка забита под завязку. Если забыть на минутку, что находишься в Минске, можно подумать, что переместился куда-нибудь в Турцию, Египет или Крым. Разве что не хватает торговцев с варенной кукурузой и вяленной рыбкой, прогуливающихся вдоль берега.
Из развлечений: батуты, электросамокаты и шашлык по 15 рублей.
"Есть хочу, а все закрыто..."
К слову, о торговле. На Цнянке хватает ларьков с мороженным, чипсами, пивом и прочими напитками. А вот мест для полноценного перекуса практически нет. Разве что палатка, где за 250 грамм свиного шашлыка просят 15 рублей, за аналогичную порцию куриного – 13, а за бургер - 10. И один фудтрак с кессадильями и ребрами по 9 рублей, а также буррито по 7,5. Как раз возле фудтрака встречаю еще одну компанию, уже явно навеселе. Ребята интересуются у продавца, можно ли сделать предзаказ, а тот в ответ просит подойти через полчаса.
Что по остальной инфраструктуре, то с этим более или менее все нормально. Биотуалеты через каждые 100-200 метров, как и мусорные баки. Также увеличилось количество беседок: вид как минимум 2-х говорит о том, что они здесь новички. Добавилась одна воркаут-площадка, на которой какой-то мужчина активно занимается. Вообще, подобного добра здесь навалом. Как и волейбольных площадок. Так что, если поедете, обязательно прихватите мяч.
Из развлечений для детей есть батут по 5 рублей за 15 минут и надувная горка по 7 рублей за то же время. Еще можно взять на прокат машинку – от 5 до 10 рублей в зависимости от времени. Взрослые же могут погонять на электросамокотах. Стартовая цена для одиночного – 20 рублей за полчаса, за час - 35. На двухместный накидывайте еще сверху по 5 рублей. Для любителей олдскула есть и велосипеды по 5 рублей за час проката.
- В этом году вообще народа очень много приезжает. Мы обычно дежурим с 10 утра до 10 вечера, но сейчас иногда нас просят задержаться и до 11, потому что многие еще купаются. При этом все тихо, спокойно. Трагедий не было. Однажды только мальчика спасали, да и то он не тонул, там больше паники подняли.
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В Минск пришла большая жара - и люди потянулись к воде. В этом плане одно из самых популярных мест столицы – Цнянское водохранилище. Субботним утром REALT прогулялся...
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