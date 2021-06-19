«В такую жару - самое оно». Что происходит на Цнянке в первые жаркие выходные лета

"Есть хочу, а все закрыто..."

К слову, о торговле. На Цнянке хватает ларьков с мороженным, чипсами, пивом и прочими напитками. А вот мест для полноценного перекуса практически нет. Разве что палатка, где за 250 грамм свиного шашлыка просят 15 рублей, за аналогичную порцию куриного – 13, а за бургер - 10. И один фудтрак с кессадильями и ребрами по 9 рублей, а также буррито по 7,5. Как раз возле фудтрака встречаю еще одну компанию, уже явно навеселе. Ребята интересуются у продавца, можно ли сделать предзаказ, а тот в ответ просит подойти через полчаса.