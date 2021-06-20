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Что ждет "Северный поток – 2"? США продолжат вводить санкции
20.06.2021 17:51 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июня – Sputnik. США не перестанут вводить санкции против компаний РФ, строящих "Северный поток – 2", заявил в интервью американским СМИ советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Чиновник отреагировал на вопрос тележурналиста CNN о приостановке ограничительных мер в отношении европейской компании Nord Stream 2 AG, которая задействована в строительстве.
Советник по безопасности отметил, что при вступлении Джо Байдена в должность "Северный поток – 2" был готов на 90%. По словам Салливана вопрос заключался в том, будет ли Вашингтон преследовать напрямую европейских союзников.
"Американский лидер отметил, что не готов к этому, но будет "вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока 2". "Он это делал и продолжит делать", – подчеркнул Салливан.
Не только "Северный поток – 2"
Поводом для санкционного давления остается не только газопровод. Джейк Салливан в телеэфире пообещал еще один пакет санкции против России.
"Во-первых, <...> вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим", – сказал Салливан.
Возвращение послов
Лидеры России и США провели очные переговоры 16 июня. Встреча прошла в Женеве в "узком" и "широком" форматах и продолжалась более четырех часов.
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
Путин и Байден обсудили торговые отношения и региональную безопасность, урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуацию в Беларуси, иранский вопрос, темы кибербезопасности и работы СМИ.
Среди прочего Москва и Вашингтон договорились вернуть послов. Посол РФ в США Анатолий Антонов, весной вызванный в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений, утром 20 июня вылетел в США.
Доброжелательная обстановка
Владимир Путин отметил доброжелательную атмосферу саммита и заявил, что им с президентом США удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам. Об этом российский лидер заявил в четверг.
Тем не менее, по мнению президент РФ, есть вещи, которые для Москвы и Вашингтона представляют абсолютный приоритет и интерес, в том числе по гонке вооружений и региональным конфликтам.
"Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", – добавил Путин.
последует
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Вашингтон намерен и далее вводить ограничения против российских компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток 2".
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