Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 июня – Sputnik. США не перестанут вводить санкции против компаний РФ, строящих "Северный поток – 2", заявил в интервью американским СМИ советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Чиновник отреагировал на вопрос тележурналиста CNN о приостановке ограничительных мер в отношении европейской компании Nord Stream 2 AG, которая задействована в строительстве.

Советник по безопасности отметил, что при вступлении Джо Байдена в должность "Северный поток – 2" был готов на 90%. По словам Салливана вопрос заключался в том, будет ли Вашингтон преследовать напрямую европейских союзников.

"Американский лидер отметил, что не готов к этому, но будет "вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока 2". "Он это делал и продолжит делать", – подчеркнул Салливан.

Не только "Северный поток – 2"

Поводом для санкционного давления остается не только газопровод. Джейк Салливан в телеэфире пообещал еще один пакет санкции против России.

"Во-первых, <...> вашим зрителям важно понимать, что мы ввели санкции против России за отравление Алексея Навального, <...> и мы готовим еще один пакет санкций, который также будет применяться в связи с этим", – сказал Салливан.

Возвращение послов

Лидеры России и США провели очные переговоры 16 июня. Встреча прошла в Женеве в "узком" и "широком" форматах и продолжалась более четырех часов.

Путин и Байден обсудили торговые отношения и региональную безопасность, урегулирование конфликта на востоке Украины, ситуацию в Беларуси, иранский вопрос, темы кибербезопасности и работы СМИ.

Среди прочего Москва и Вашингтон договорились вернуть послов. Посол РФ в США Анатолий Антонов, весной вызванный в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений, утром 20 июня вылетел в США.

Доброжелательная обстановка

Владимир Путин отметил доброжелательную атмосферу саммита и заявил, что им с президентом США удалось понять позиции друг друга по ключевым вопросам. Об этом российский лидер заявил в четверг.

Тем не менее, по мнению президент РФ, есть вещи, которые для Москвы и Вашингтона представляют абсолютный приоритет и интерес, в том числе по гонке вооружений и региональным конфликтам.

"Мы готовы к продолжению этого диалога настолько, насколько будет готова американская сторона", – добавил Путин.

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