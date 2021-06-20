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Причины санкций к Беларуси могут быть связаны с разделением рынков, а не политикой - Червяков
20.06.2021 20:59 — Новости Экономики | БелТА
Источник материала: БелТА
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные санкции, вполне вероятно, связаны не с политическими вопросами, а с тем, что экономика Беларуси выстояла, в то время как Европа из-за локдауна несла большие убытки. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в интервью телеканалу
К санкциям Запада, по словам Александра Червякова, Беларусь относится спокойно. "С одной стороны, это вызов, а с другой - возможность для нашей экономики посмотреть под совсем другим углом на новые рынки, на новых партнеров. И мы достаточно активно работаем в этом направлении. Как раз наш план, о котором сейчас много говорят, направлен на то, чтобы развивать новые рынки. Это поворот к Азии", - сказал он.
При этом, конечно, будут иметь место некоторые потери в виде издержек, когда нужно будет перенаправить товарные потоки. "И вот эти издержки как раз могут составить одномоментно до 3% ВВП. По тем товарным позициям и группам, по которым введены санкции", - добавил министр.
Чтобы компенсировать эти издержки, также предстоит как следует поработать на внутреннем рынке, над снижением издержек на производство и над импортозамещением.
Во время всеобщего локдауна Беларусь не закрылась, предприятия смогли не потерять темп. Хотя и были проблемы с транспортировкой грузов, сбыта по определенным направлениям. Но люди продолжали работать и не теряли компетенцию.
"Наверное, одна из причин, почему ввели санкции именно сейчас, на наш взгляд - под предлогом каких-то политических вопросов скрывается экономика. Если проанализировать мировой опыт применения санкций, то ни одни санкции достигали своих политических целей. Но под этими санкциями скрывалось другое - вопросы, связанные с разделением рынков, выталкиванием конкурентов. И эти же процессы мы видим сегодня в отношении Беларуси", - высказал предположение Александр Червяков.
Как аргумент он привел то, что еще до принятия санкций активно накручивалась тема вокруг БелАЭС: не покупать у Беларуси электроэнергию, запретить продавать ее на экспорт. А после локдауна процессы активизировались, ведь Беларусь смогла быстро мобилизоваться, в том числе стала перетягивать на себя пассажиропоток в сфере авиаперевозок.
Поэтому для защиты государственных интересов и был разработан план ответных мер. Тем не менее, Беларусь все еще надеется на прагматизм западных партнеров, верит, что они "все же нажмут на стоп-кран и приостановят все эти действия в отношении нашей страны".
"За эти пять месяцев мы приросли на 3,1% и по сути дела перекрыли то падение, которое было в 2020 году. И к 2019-му, достаточно успешному году, вышли с приростом в 1,2%. То есть экономика сработала с плюсом. Это говорит о том, что у нас есть потенциал. Импульс, заложенный в 2020 году, дал возможность быстрее войти в рынки, на которых наши конкуренты немножко отстали. Плюс государство выполняет свои социальные обязательства. Стабильность в экономике предопределилась теми решениями, которые были приняты главой государства в 2020 году, - не закрывать экономику", - заключил он.-0-
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К санкциям Запада, по словам министра экономики Александра Червякова, Беларусь относится спокойно.
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