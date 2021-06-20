Отрасли экономики готовы к реагированию по различным санкционным сценариям - Чеботарь

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси просчитываются разные модели воздействия санкций на отрасли экономики и возможности для ответной реакции. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

"Мы смотрим на различные сценарии, и как эти сценарии, внешние условия могут сказаться на работе конкретных отраслей. Просчитываем факторные модели, смотрим, какие возможности есть у наших отраслей, чтобы реагировать на такие вызовы. Соответствующие группы в правительстве работают над этой темой. Мы знаем, как действовать при наступлении тех или иных обстоятельств", - сказал Юрий Чеботарь.

При этом на текущий момент Минэкономики не видит какого-то существенного влияния санкций на экономическую ситуацию в стране. По итогам пяти месяцев видно, что экономика прирастает.

Отдельно первый замминистра остановился на взаимоотношениях с Китаем, который остается одним из приоритетных направлений, интересным по многим товарным позициям рынком. Даже в 2020 году экспорт товаров и услуг в КНР превысил $1 млрд, а сегодня уже вырос в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"Для нас важно развитие не только торгово-экономических, но и инвестиционных отношений, - добавил Юрий Чеботарь. - Готовим с нашими китайскими друзьями соответствующее соглашение о зоне свободной торговли услугами и инвестициями. Благодаря ему объем инвестиций, возможно, вырастет на 30%, услуги - где-то на 10-15%".

В следующем году 30-летие дипломатических отношений с Китаем. Готовится декларация о новом уровне отношений - переход к "железной дружбе", "железному братству".-0-