ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отрасли экономики готовы к реагированию по различным санкционным сценариям - Чеботарь

20.06.2021 21:21 — Новости Экономики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси просчитываются разные модели воздействия санкций на отрасли экономики и возможности для ответной реакции. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы смотрим на различные сценарии, и как эти сценарии, внешние условия могут сказаться на работе конкретных отраслей. Просчитываем факторные модели, смотрим, какие возможности есть у наших отраслей, чтобы реагировать на такие вызовы. Соответствующие группы в правительстве работают над этой темой. Мы знаем, как действовать при наступлении тех или иных обстоятельств", - сказал Юрий Чеботарь.

При этом на текущий момент Минэкономики не видит какого-то существенного влияния санкций на экономическую ситуацию в стране. По итогам пяти месяцев видно, что экономика прирастает.

Отдельно первый замминистра остановился на взаимоотношениях с Китаем, который остается одним из приоритетных направлений, интересным по многим товарным позициям рынком. Даже в 2020 году экспорт товаров и услуг в КНР превысил $1 млрд, а сегодня уже вырос в два раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"Для нас важно развитие не только торгово-экономических, но и инвестиционных отношений, - добавил Юрий Чеботарь. - Готовим с нашими китайскими друзьями соответствующее соглашение о зоне свободной торговли услугами и инвестициями. Благодаря ему объем инвестиций, возможно, вырастет на 30%, услуги - где-то на 10-15%".

В следующем году 30-летие дипломатических отношений с Китаем. Готовится декларация о новом уровне отношений - переход к "железной дружбе", "железному братству".-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минэкономики не видит какого-то существенного влияния санкций на экономическую ситуацию в стране. По итогам пяти месяцев видно, что экономика прирастает.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Причины санкций к Беларуси могут быть связаны с разделением рынков, а не политикой - Червяков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by