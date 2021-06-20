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Червяков: санкции против Беларуси – попытка разделить рынки
21.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн - Sputnik. Министр экономики Александр Червяков назвал санкции "попыткой разделить рынки и вытолкнуть конкурентов", эти же процессы он видит сегодня и в отношении Беларуси.
По его словам, если проанализировать мировой опыт, то ни разу санкции не достигали своей политической цели.
"Но под этими санкциями скрывалось другое, скрывались вопросы, связанные с разделением рынков, с выталкиванием конкурентов, и те же процессы мы видим сегодня в отношении Беларуси. И что мы в данном случае должны делать как государство? Защищать, естественно, свой экономический интерес. И для этого был разработан план", – сказал в эфире телеканала ОНТ Червяков.
Эффект от санкций
Ранее он отмечал, что сейчас просчитывается эффект от санкций, "в этом направлении мы достаточно активно работаем". В частности, оценивается влияние каждого элемента санкций.
"Поэтому на данный момент еще преждевременно говорить (о воздействии на экономику - Sputnik), но работа эта ведется и, достаточно, активно", - заверил министр.
Червяков отметил, что санкции – это возможность для белорусской экономики посмотреть под совсем другим углом на новые рынки и партнеров. В частности, речь идет о повороте к Азии.
"Основные каналы, по которым будут нивелированы потери и источники этих потерь, это те издержки, которые связаны с временными затратами, периодом, когда нужно перенаправить товарные потоки. Эти издержки могут составить одномоментно до 3% ВВП. По тем товарным позициям и группам, по которым введены санкции", – сказал он.
По его словам, Беларусь за пять месяцев 2021-го года мы приросла на 3,1% и перекрыли то падение, которое было в 2020 году.
Червяков подчеркнул, что удалось сработать с плюсом, перекрыв потери во время пандемии.
"Это говорит о том, что у нас есть потенциал. То, что мы не остановились в 2020 году, дало нам определенный импульс. И этот импульс дал возможность нам сохранить темп и быстрее войти в рынки, на которых, естественно, наши конкуренты немножко отстали", – добавил он.
Санкции США против Беларуси
Ранее стало известно, что с 3 июня Соединенные Штаты
В апреле Минфин и госдепартамент США анонсировали возобновление санкций в отношении девяти госпредприятий, в список попали, в частности, "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим", Belneftekhim USA Inc, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк стекловолокно".
© Sputnik / Сергей Гунеев
Американские санкции поэтапно вводили санкции против предприятий Беларуси с 2007 года, но в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе девяти предприятий из-под санкций. Затем это решение регулярно продлевалось на фоне улучшения отношений Беларуси с западными странами.
После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года Вашингтон предупредил об истечении лицензии 26 апреля и о том, что она не будет продлена "в связи с ухудшением ситуации в Беларуси". Минфин США объявил, что эта лицензия, допускающая необходимое время для сворачивания всех связей с находящимися под санкциями предприятиями, будет действовать до 3 июня.
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Соединенные Штаты с 3 июня возобновили санкции в отношении девяти предприятий белорусского нефтехимического комплекса.
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