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Минэкономики рассчитывает увеличить экспорт в Китай до $5 миллиардов

21.06.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 июн - Sputnik. Китай для Беларуси составляет приоритетное внешнеэкономическое направление, заявил первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь в эфире СТВ.

Он отметил, что Китай - огромный рынок, который интересен нашей стране, кроме того, Чеботарь привел цифры - "пандемийный" экспорт товаров и услуг, составивший более миллиарда долларов США.

Первый замминистра отметил, что сейчас экспорт вырос в два раза, "притом продаются много позиций".

По словам Чеботаря, допуск на рынок в Китае имеют более ста белорусских компаний, таким пулом он собирается осваивать рынок.

"Сегодня мы ставим в том числе задачу увеличения экспорта продукции с большей добавленной стоимостью, то есть с конечной переработкой. Это, я думаю, создаст нам хороший задел, чтобы смотреть и по другим позициям. Нефтехимия – видим потенциал. Как я сказал, 1 миллиард долларов в прошлом году. Потенциально мы рассчитываем – этот рынок для нас где-то около 5 миллиардов. Ну, это на перспективу работать нашим компаниям", - сказал он.

Чеботарь добавил, что сейчас совместно с Пекином готовится соглашения о зоне свободной торговли услугами и инвестициях.

"Мы оцениваем, если подпишем соглашение, благодаря ему объем инвестиций, возможно, вырастет на 30 %, услуги где-то на 10-15 %. В принципе, это существенная добавка. Особенно нас интересует инвестиционная часть, потому что это развитие, это новые компании, новые производства", - подчеркнул замминистра.

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Теги: Минск
 
 
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Беларуси важно развитие не только торгово-экономических отношений, но и инвестиционных, отметил первый заместитель министра экономики.
 
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